Le Monde сообщила о задержании российского миллиардера Рыболовлева

Газета утверждает, что Дмитрия Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. Речь идет о деле, открытом по фактам «коррупции и торговли влиянием»

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Российский миллиардер, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев помещен под стражу по просьбе прокуратуры Монако, сообщила газета Le Monde. По ее данным, в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски.

Издание уточняет, что расследование в отношении миллиардера открыто в том числе по фактам «коррупции и торговли влиянием», а также соучастия в этих преступлениях.

«В первой половине дня во вторник, 6 ноября, Рыболовлев явился на допрос, на который был вызван некоторое время назад, и до сих пор находится в отделении», — заявил РБК источник, знакомый с обстоятельствами дела.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили РБК адвокаты Рыболовлева.

«Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — подчеркнули защитники миллиардера.

Генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева, сообщил РБК представитель дипломатического учреждения. «Не получали такой информации», — сказали в генконсульстве.

РБК обратился за комментарием пресс-атташе посольства России во Франции Сергея Паринова.

Рыболовлев был задержан во вторник утром, как пишет газета, также в рамках этого дела были задержаны еще несколько человек.

Le Monde напоминает, что в рамках расследования дела в сентябре 2017 года свой пост покинул министр юстиции Монако (глава Департамента юридических услуг) Филипп Нармино, после того как газета опубликовала статью о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева. СМИ писали, что миллиардер пытался воздействовать на полицию Монако и следственные органы, чтобы повлиять на судебную тяжбу со швейцарским предпринимателем, арт-дилером Ивом Бувье.

Рыболовлев обвинял Бувье в необоснованно завышенных ценах на несколько десятков картин, российский миллиардер оценивал свой ущерб в сумму около €1 млрд. Бувье, в свою очередь, заявлял о «сговоре» Рыболовлева с юстицией Монако.

В декабре прошлого года Дмитрий Рыболовлев заявлял, что следователи княжества незаконно извлекли данные из телефона его адвоката, что сторона миллиардера называла грубым нарушением профессиональной тайны.

Дмитрий Рыболовлев — бывший совладелец «Уралкалия», в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes занимает 242-е место, его состояние оценивается в $6,8 млрд.