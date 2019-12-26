Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok

Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Следствие на этой неделе завершило расследование, стартовавшее в феврале 2019 года, и переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). По версии следствия, Калви, чей фонд Baring Vostok был основным акционером банка, убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за сделку по уступке кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги IFTG, как считает следствие, стоили 600 тыс. руб.
Как говорил миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который обратился с заявлением в ФСБ, уже после одобрения сделки выяснилось, что ограничения в уставе IFTG снижали реальную стоимость акций до $3,5 тыс. В Baring Vostok отвечали, что IFTG убрало ограничения из устава в сентябре 2018 года.
Помимо Калви, по уголовному делу проходят топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (находится под домашним арестом), Иван Зюзин и Ваган Абгарян (находятся в СИЗО), бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов (оба под домашним арестом), экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров (также в СИЗО).
Возбуждению уголовного дела против Калви и его коллег предшествовал корпоративный конфликт в банке «Восточный». Baring Vostok с весны 2018 года судится с другими акционерами — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерами, в том числе Юсуповым, — из-за опциона на 9,99% акций банка. Калви связывал уголовное дело с акционерным спором, другая сторона эта отрицает. «Эти вещи нужно и важно разделять. Корпоративные споры, безусловно, должны решаться сторонами в арбитражном суде, но, если есть очевидные признаки состава уголовного преступления, это не должно и не может рассматриваться как часть корпоративного спора», — говорил в интервью РБК Аветисян.
Задержание Калви (изначально он был помещен в СИЗО) вызвало критику бизнеса: инвесторы заявляли, что подобные споры должны рассматриваться в арбитражном, а не уголовном суде. Уже после возбуждения дела министр экономического развития Максим Орешкин встречался с инвесторами Baring Vostok, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков называл дело «позором», Российский союз промышленников и предпринимателей внес Юсупова в список неблагонадежных партнеров.