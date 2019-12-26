Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok

Майкл Калви надеется, что уголовное дело против топ-менеджеров Baring Vostok приведет к реформам в России, которые «ограничат повторение таких событий в будущем», передал с его слов адвокат

Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви надеется, что в будущем году он и другие фигуранты уголовного дела Baring Vostok выйдут на свободу, а инвестиционный климат в России улучшится. Слова инвестора РБК передал его адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Я надеюсь, что в 2020 году мы все будем освобождены и объединимся с нашими семьями и что мы вернемся к продуктивной и успешной работе в фонде Baring Vostok. Я также надеюсь, что внимание, которое привлекло наше дело, и широкая поддержка, полученная от российского бизнес-сообщества, приведут к реформам, которые ограничат повторение таких событий в будущем, и к укреплению инвестиционного климата в России», — заявил со слов Клеточкина Калви.

Калви отметил, что 2019 год был тяжелым для него и его коллег, «трое из которых несправедливо находятся в тюремном заключении, несмотря на все представленные доказательства, показывающие нашу невиновность перед предъявленными нам уголовными обвинениями», передал слова Калви представитель.