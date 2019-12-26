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Дело Baring Vostok ,  
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Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok
Майкл Калви надеется, что уголовное дело против топ-менеджеров Baring Vostok приведет к реформам в России, которые «ограничат повторение таких событий в будущем», передал с его слов адвокат
Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви надеется, что в будущем году он и другие фигуранты уголовного дела Baring Vostok выйдут на свободу, а инвестиционный климат в России улучшится. Слова инвестора РБК передал его адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Я надеюсь, что в 2020 году мы все будем освобождены и объединимся с нашими семьями и что мы вернемся к продуктивной и успешной работе в фонде Baring Vostok. Я также надеюсь, что внимание, которое привлекло наше дело, и широкая поддержка, полученная от российского бизнес-сообщества, приведут к реформам, которые ограничат повторение таких событий в будущем, и к укреплению инвестиционного климата в России», — заявил со слов Клеточкина Калви.

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Бизнес

Калви отметил, что 2019 год был тяжелым для него и его коллег, «трое из которых несправедливо находятся в тюремном заключении, несмотря на все представленные доказательства, показывающие нашу невиновность перед предъявленными нам уголовными обвинениями», передал слова Калви представитель.

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Общество

Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Следствие на этой неделе завершило расследование, стартовавшее в феврале 2019 года, и переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). По версии следствия, Калви, чей фонд Baring Vostok был основным акционером банка, убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за сделку по уступке кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги IFTG, как считает следствие, стоили 600 тыс. руб.

Как говорил миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который обратился с заявлением в ФСБ, уже после одобрения сделки выяснилось, что ограничения в уставе IFTG снижали реальную стоимость акций до $3,5 тыс. В Baring Vostok отвечали, что IFTG убрало ограничения из устава в сентябре 2018 года.

Помимо Калви, по уголовному делу проходят топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (находится под домашним арестом), Иван Зюзин и Ваган Абгарян (находятся в СИЗО), бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов (оба под домашним арестом), экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров (также в СИЗО).

В Baring Vostok заявили о завершившемся «ничем» следствии по делу Калви
Бизнес

Возбуждению уголовного дела против Калви и его коллег предшествовал корпоративный конфликт в банке «Восточный». Baring Vostok с весны 2018 года судится с другими акционерами — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерами, в том числе Юсуповым, — из-за опциона на 9,99% акций банка. Калви связывал уголовное дело с акционерным спором, другая сторона эта отрицает. «Эти вещи нужно и важно разделять. Корпоративные споры, безусловно, должны решаться сторонами в арбитражном суде, но, если есть очевидные признаки состава уголовного преступления, это не должно и не может рассматриваться как часть корпоративного спора», — говорил в интервью РБК Аветисян.

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Финансы

Задержание Калви (изначально он был помещен в СИЗО) вызвало критику бизнеса: инвесторы заявляли, что подобные споры должны рассматриваться в арбитражном, а не уголовном суде. Уже после возбуждения дела министр экономического развития Максим Орешкин встречался с инвесторами Baring Vostok, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков называл дело «позором», Российский союз промышленников и предпринимателей внес Юсупова в список неблагонадежных партнеров.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви
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