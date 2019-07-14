«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Мазуров задержан в рамках уголовного дела, в «Новом потоке» допускают, что на следствие могли оказать давление недоброжелатели бизнесмена

Дмитрий Мазуров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Основатель и совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен на допрос в Следственный департамент МВД, сообщил РБК представитель компании.

«В настоящее время Д.П. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу», — сообщили в компании.

Задержание прошло в субботу, 13 июля, в Шереметьево Мазуров прилетел из заграничной командировки. «Новый поток» рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные.

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

По словам представителя «Нового потока», 5 июля следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже это решение отменили. «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П. Мазурова», — добавили в компании.