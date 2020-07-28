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СК объявил в федеральный розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»

Бизнесмен подозревается в том, что скрыл от налоговых органов более 57 млн руб.
Юрий Белойван
Юрий Белойван (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети рестораном «Корчма Тарас Бульба».

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

СК подозревает Белойвана в сокрытии ₽57 млн от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014-2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».

Ранее заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала о том, что Белойвана в скором времени планируется объявить в международный розыск, хотя на тот момент он не был и в федеральном розыске. По ее словам, бизнесмен скрывается от правоохранительных органов.

В СК решили объявить в розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»
Общество
Юрий Белойван

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб. Следствие тогда утверждало, что по крайней мере в восьми ресторанах сети действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы.

В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов. В июле Басманный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, но затем его сократили до одного года и девяти месяцев. Его обвинили в неуплате 650 млн руб.

В начале ноября Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни. В суде сообщали, что неотбытый срок составил один год пять месяцев и два дня.

Автор: Артем Филипенок
Теги: СК, «Тарас Бульба»
Материалы по теме
В СК решили объявить в розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»
Общество
С владельца и бывшего топ-менеджера «Тараса Бульбы» взыщут 69 млн руб.
Общество
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