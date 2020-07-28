СК объявил в федеральный розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»

Бизнесмен подозревается в том, что скрыл от налоговых органов более 57 млн руб.

Юрий Белойван (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети рестораном «Корчма Тарас Бульба».

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

СК подозревает Белойвана в сокрытии ₽57 млн от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014-2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».

Ранее заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала о том, что Белойвана в скором времени планируется объявить в международный розыск, хотя на тот момент он не был и в федеральном розыске. По ее словам, бизнесмен скрывается от правоохранительных органов.