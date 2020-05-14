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Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Бойко-Великому

Василий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Владельцу «Русского молока» бизнесмену Василию Бойко-Великому ужесточили обвинение, увеличив сумму растраты до 89 млн руб. Об этом РБК сообщила адвокат бизнесмена Виктория Шонина.

«Да, обвинение в окончательной редакции предъявлено в начале апреля, сумма увеличилась до 89 млн руб. Бойко-Великого обвиняют в том, что с его ведома сотрудниками банка были оформлены технические кредиты на ряд граждан», — сказала она. По словам Шониной, виновным бизнесмен себя не признает, дает показания о том, что к оформлению этих кредитов никакого отношения не имел.

Шонина уточнила, что на момент ареста сумма растраты составляла 18 млн руб., в октябре 2019 года — примерно 50 млн, а теперь достигла 89 млн.

«Начато ознакомление с материалами дела. Из показаний лиц, на которых оформлялись кредиты, следует, что ранее они кредитовались в банке «Кредит-Экспресс» и в банке имелись их данные», — сказала она.

В СК отказались от комментариев для РБК.

Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
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Василий Бойко-Великий

Бойко-Великого задержали 19 июня 2019 года, на следующий день его арестовали. Против него и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» завели дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Помимо Бойко по делу проходят директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника.

После задержания бизнесмена официальный представитель СК Светлана Петренко говорила, что в деле идет речь о хищении у банка «Кредит-Экспресс» в общей сложности 180 млн руб. и $929 тыс. По данным следствия, обвиняемые составили подложные документы о выданных клиентам кредитах, а также похищали деньги клиентов на депозитных счетах. Представитель Бойко-Великого Мария Преснова-Бойко говорила, что обвинения в отношении бизнесмена являются необоснованными.

«Кредит-Экспресс» лишили лицензии в мае 2018 года. Центробанк установил, что организация нарушала законодательство по борьбе с отмыванием доходов. Бойко-Великий контролировал 10% банка через «Вашъ финансовый попечитель», в который входит «Русское молоко».

Теги: «Русское молоко», бизнесмен, Василий Бойко-Великий, обвинение, растрата ..., новости РБК
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