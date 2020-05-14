Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Бойко-Великому

Василий Бойко-Великий (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Владельцу «Русского молока» бизнесмену Василию Бойко-Великому ужесточили обвинение, увеличив сумму растраты до 89 млн руб. Об этом РБК сообщила адвокат бизнесмена Виктория Шонина.

«Да, обвинение в окончательной редакции предъявлено в начале апреля, сумма увеличилась до 89 млн руб. Бойко-Великого обвиняют в том, что с его ведома сотрудниками банка были оформлены технические кредиты на ряд граждан», — сказала она. По словам Шониной, виновным бизнесмен себя не признает, дает показания о том, что к оформлению этих кредитов никакого отношения не имел.

Шонина уточнила, что на момент ареста сумма растраты составляла 18 млн руб., в октябре 2019 года — примерно 50 млн, а теперь достигла 89 млн.

«Начато ознакомление с материалами дела. Из показаний лиц, на которых оформлялись кредиты, следует, что ранее они кредитовались в банке «Кредит-Экспресс» и в банке имелись их данные», — сказала она.

В СК отказались от комментариев для РБК.