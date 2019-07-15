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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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В суде раскрыли суть претензий к бывшему владельцу Антипинского НПЗ
Следователи подозревают Дмитрия Мазурова в особо крупном мошенничестве и просят об аресте. По словам представителя его компании «Новый поток», предприниматель является фигурантом дела о растрате $600 млн
Дмитрий Мазуров (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, задержанного в минувшие выходные, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пресс-секретарь столичного Тверского суда Светлана Скачкова рассказала РБК.

Претензии к бизнесмену, по ее словам, возникли у МВД. «Он [Мазуров] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указала представитель суда. По этой статье предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд, добавила Скачкова, уже получил от следствия ходатайство о заключении Мазурова под стражу. Остальных деталей этого дела собеседница РБК не раскрыла. Ожидается, что рассмотрение дела Мазурова в суде начнется после 12:00 мск.

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Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ стало известно накануне. Об этом тогда рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем). В отделение полиции бизнесмен, по его данным, был доставлен из аэропорта Шереметьево после прилета из заграничной командировки. Близкий к одной из сторон дела источник РБК уточнял, что предприниматель стал фигурантом уголовного дела о растрате $600 млн кредитных средств, которые были выделены на строительство Антипинского НПЗ.

Само производство, по информации источника, было возбуждено по заявлению представителей этого завода. В середине мая его владельцем стал Сбербанк. Известно, что к этому времени «Новый поток» Мазурова, который, помимо Антипинского НПЗ, управлял еще двумя предприятиями — Афипским и Марийским заводами — был должен Сбербанку $2,9 млрд.

Антипинский НПЗ в Тюменской области является крупнейшим независимым российским заводом с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год. Окончательно достроено это предприятие было в прошлом году. Бизнес с нуля на кредиты выстраивал Мазуров. Помимо Сбербанка, к концу мая «Новый поток», по словам близкого к компании источника РБК, был должен МКБ, Промсвязьбанку и ВТБ $500 млн.

Весной Сбербанк выкупил у Мазурова и бывшего коллеги столичного градоначальника Владимира Калашникова кипрскую Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% Антипинского НПЗ. Сумма сделки не раскрывалась. Таким образом банк стал владельцем своего проблемного заемщика. Спустя несколько дней после смены владельца Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом.

Авторы: Евгения Маляренко, Маргарита Алехина
Теги: Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров, мошенничество
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Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Бизнес
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
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