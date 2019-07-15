В суде раскрыли суть претензий к бывшему владельцу Антипинского НПЗ

В суде раскрыли суть претензий к бывшему владельцу Антипинского НПЗ

Следователи подозревают Дмитрия Мазурова в особо крупном мошенничестве и просят об аресте. По словам представителя его компании «Новый поток», предприниматель является фигурантом дела о растрате $600 млн

Дмитрий Мазуров (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, задержанного в минувшие выходные, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пресс-секретарь столичного Тверского суда Светлана Скачкова рассказала РБК.

Претензии к бизнесмену, по ее словам, возникли у МВД. «Он [Мазуров] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указала представитель суда. По этой статье предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд, добавила Скачкова, уже получил от следствия ходатайство о заключении Мазурова под стражу. Остальных деталей этого дела собеседница РБК не раскрыла. Ожидается, что рассмотрение дела Мазурова в суде начнется после 12:00 мск.

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ стало известно накануне. Об этом тогда рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем). В отделение полиции бизнесмен, по его данным, был доставлен из аэропорта Шереметьево после прилета из заграничной командировки. Близкий к одной из сторон дела источник РБК уточнял, что предприниматель стал фигурантом уголовного дела о растрате $600 млн кредитных средств, которые были выделены на строительство Антипинского НПЗ.