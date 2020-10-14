Адвокат сообщил о зачитанном по телефону обвинении Хабарову

Обвинение первому зампреду «Траста» зачитали по телефону в комнате для краткосрочных свиданий, защита указала следователю на незаконность процедуры. Адвокаты собираются подать жалобу на нарушение принципов уголовного права

Михаил Хабаров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Следователь, который предъявил обвинения главному исполнительному директору и первому зампреду банка «Траст» Михаилу Хабарову, на смог соблюсти необходимые для этого условия. Об этом РБК заявил адвокат Хабарова Владимир Слащев в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли его подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве.

«Он (следователь. — РБК) зачитал обвинение по телефону в комнате краткосрочных свиданий, не предоставил адвокатам документы для ознакомления», — рассказал защитник.

«Михаил Валентинович возразил: «Как я могу это со своими защитниками обсудить, я ничего не понимаю». На что следователь сказал: «По телефону обсуждайте», — привел Слащев диалог Хабарова и следователя.

По словам Слащева, в комнате для краткосрочных свиданий одномоментно находятся около 30 человек, это другие следователи и переводчики, и «о праве на защиту в этом помещении можно только мечтать». «В связи с чем человек остался с полным непониманием того, что ему по телефону продиктовали — обвинение это или что. Следователь, наверное, считает, что он его предъявил, хотя мы ему сделали заявление, что в таком порядке это незаконно, и попросили соблюсти условия», — заявил адвокат.