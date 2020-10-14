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Адвокат сообщил о зачитанном по телефону обвинении Хабарову

Обвинение первому зампреду «Траста» зачитали по телефону в комнате для краткосрочных свиданий, защита указала следователю на незаконность процедуры. Адвокаты собираются подать жалобу на нарушение принципов уголовного права
Михаил Хабаров
Михаил Хабаров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Следователь, который предъявил обвинения главному исполнительному директору и первому зампреду банка «Траст» Михаилу Хабарову, на смог соблюсти необходимые для этого условия. Об этом РБК заявил адвокат Хабарова Владимир Слащев в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли его подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве.

«Он (следователь. — РБК) зачитал обвинение по телефону в комнате краткосрочных свиданий, не предоставил адвокатам документы для ознакомления», — рассказал защитник.

«Михаил Валентинович возразил: «Как я могу это со своими защитниками обсудить, я ничего не понимаю». На что следователь сказал: «По телефону обсуждайте», — привел Слащев диалог Хабарова и следователя.

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября
Общество
Михаил Хабаров&nbsp;в Пресненском районном суде

По словам Слащева, в комнате для краткосрочных свиданий одномоментно находятся около 30 человек, это другие следователи и переводчики, и «о праве на защиту в этом помещении можно только мечтать». «В связи с чем человек остался с полным непониманием того, что ему по телефону продиктовали — обвинение это или что. Следователь, наверное, считает, что он его предъявил, хотя мы ему сделали заявление, что в таком порядке это незаконно, и попросили соблюсти условия», — заявил адвокат.

После этого, по словам Слащева, следователь попросил защитников выйти из СИЗО, где находится Хабаров. Он заявил, что сторона защиты подаст жалобу на нарушение фундаментальных принципов уголовного права.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику по взаимодействию со СМИ руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

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О том, что Хабарову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов уточняет, что процедура прошла в помещении для краткосрочных свиданий «Матросской Тишины».

Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова
Финансы
<p>Михаил&nbsp;Хабаров&nbsp;в Пресненском районном суде</p>

9 октября Пресненский суд Москвы арестовал первого зампреда «Траста» до конца ноября. Дело против Хабарова было заведено по жалобе его бывшего партнера, совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. По словам последнего, Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий». Сам Хабаров отрицает причастность к преступлению.

14 октября координационный совет предпринимательских союзов, куда входят главы «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей, попросил генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева проверить обстоятельства возбуждения дела против Хабарова. Они указали, что Богатиков написал заявление на первого зампреда «Траста» на фоне их корпоративного конфликта, а также обратили внимание, что его арест противоречит ст. 108 УПК, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства.

Авторы
Павел Казарновский, Наталия Анисимова
При участии
Роман Кирьянов
«Траст» Михаил Хабаров обвинение мошенничество
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