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СКР заявил об аресте имущества братьев Ананьевых на 50 млрд руб.

При расследовании растраты почти 100 млрд руб. братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми арестовано их имущество на 50 млрд руб., сообщил СК. Адвокат Дмитрия Ананьева утверждает, что существенного имущества в России у его клиентнет
Алексей Ананьев
Алексей Ананьев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Следственный комитет России (СКР) при взаимодействии с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установил имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб. На него наложен арест, говорится в сообщении СКР.

Против братьев-бизнесменов с 2019 года расследуется уголовное дело по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПСБ. Как считает следствие, в 2017 году, за день до того, как Центральный банк забрал этот банк на санацию, оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.

Ананьевы, как считает СКР, опасались утраты возможности управления Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании и создали организованную группу для хищения денежных средств. Следствие утверждает, что братья вовлекли в организованную группу восемь бывших сотрудников банка и иностранного гражданина, которые 14 декабря произвели несколько сделок по оплате в пользу голландской компании Promsvyaz Capital B.V. приобретенных акций. PSC B.V. — компания, через которую Ананьевы контролировали Промсвязьбанк.

Следователи задержали пятерых соучастников по делу братьев Ананьевых
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Промсвязьбанк перечислял эти деньги на счет иностранной компании в качестве оплаты за покупку своих собственных акций, а также облигаций «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитала» и PSB Finance S.A. UNDT, но «фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной». «С целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку», — сообщили в СКР.

В итоге Ананьевы, как утверждают в СКР, организовали легализацию выведенных средств и распорядились ими по собственному усмотрению, совершив незаконные финансовые операции.

Следствие также заявляет, что были задержаны пять человек из числа соучастников, «в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения». «Остальные лица объявлены в розыск», — уточнили в СК. Ананьевы находятся в международном розыске.

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Как оценивают имущество Ананьевых

В июле 2020 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что следствием установлено имущество Ананьевых, на которое наложен арест, а ПСБ возмещено 15% от похищенного.

В пресс-службе Промсвязьбанка после заявления Бастрыкина РБК сообщили, что в 2019-2020 годах в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) было возбуждено 35 исполнительных производств о взыскании с иностранных компаний в пользу ПСБ задолженности на 130,5 млрд. руб. «По вынесенным судебным решениям в счет погашения задолженности от ФССП в банк поступило порядка 2,2 млрд руб.», — проинформировал банк позже. В 2020 году он также урегулировал претензии на более чем 16 млрд руб. в рамках мирового соглашения с НПФ «Сафмар» и «Будущее», а также 3,2 млрд руб. в результате предъявления к исполнению банковских гарантий.

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Финансы
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев покомментировал РБК, что «у него нет информации, что в отношении имущества [Дмитрия Ананьева] что-либо произошло и нет информации о том, что что-либо произошло со связанными с ним лицами на территории России». «У Дмитрия Ананьева нет существенного имущества в России. Практически все имущество до того, как он стал сенатором (Ананьев был членом Совета Федерации с 2006 по 2013 год. — РБК), он отчуждал или передавал в доверительное управление», — утверждает Ковалев.

От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано
Фотогалерея 

Промсвязьбанк в 2018 году подал иск к братьям Ананьевым и топ-менеджменту банка о возмещении ущерба на 282 млрд руб. В этом процессе было арестовано имущество каждого из братьев, в том числе самолеты Bombardier Challenger 650, земельные участки, доли в компаниях, средства на счетах в ПСБ и банке «Возрождение», автомобили. У Алексея Ананьева также были арестованы картины, находившиеся в оперативном управлении галереи «Институт русского реалистического искусства». Самолеты, как выяснилось позднее, принадлежат швейцарскому банку UBS.

РБК направил запрос в Промсвязьбанк.

Автор
Павел Казарновский
Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк арест имущества
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