СКР заявил об аресте имущества братьев Ананьевых на 50 млрд руб.

При расследовании растраты почти 100 млрд руб. братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми арестовано их имущество на 50 млрд руб., сообщил СК. Адвокат Дмитрия Ананьева утверждает, что существенного имущества в России у его клиентнет

Алексей Ананьев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Следственный комитет России (СКР) при взаимодействии с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установил имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб. На него наложен арест, говорится в сообщении СКР.

Против братьев-бизнесменов с 2019 года расследуется уголовное дело по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПСБ. Как считает следствие, в 2017 году, за день до того, как Центральный банк забрал этот банк на санацию, оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.

Ананьевы, как считает СКР, опасались утраты возможности управления Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании и создали организованную группу для хищения денежных средств. Следствие утверждает, что братья вовлекли в организованную группу восемь бывших сотрудников банка и иностранного гражданина, которые 14 декабря произвели несколько сделок по оплате в пользу голландской компании Promsvyaz Capital B.V. приобретенных акций. PSC B.V. — компания, через которую Ананьевы контролировали Промсвязьбанк.

Промсвязьбанк перечислял эти деньги на счет иностранной компании в качестве оплаты за покупку своих собственных акций, а также облигаций «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитала» и PSB Finance S.A. UNDT, но «фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной». «С целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку», — сообщили в СКР.