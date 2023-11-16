Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

Первый визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину с начала военной операции состоялся 20 апреля 2023 года. Поездку заранее не анонсировали. Столтенберг заявил, что Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки. «Место Украины в евроатлантической семье. Место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка сделает это возможным», — заявил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день отметил, что одной из целей военной операции остается недопущение вступления Украины в альянс, «потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны».

Второй раз Столтенберг приехал в Киев в конце сентября. Тогда на Украине проходил международный форум оборонной промышленности. На него также приехали главы военных ведомств Британии и Франции. «Хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины — это путь к миру», — заявил Столтенберг.