Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом, сообщает украинское издание «Европейская правда».

В центре столицы перекрыли дороги, пишет «Страна.ua».

Накануне издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило о возможном визите Блинкена в Киев в среду, 6 сентября, при этом темы переговоров не назывались. Замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя эти сообщения, заявил, что не обладает «обновлениями по поводу какой-либо официальной поездки» главы Госдепа.

Предыдущий визит Блинкена в столицу Украины состоялся в сентябре прошлого года. Его текущая поездка проходит на фоне подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США. 19 сентября украинский лидер выступит на Генассамблее ООН.

20 февраля Украину посетил президент США Джо Байден. Глава государства встретился с Зеленским в Киеве, они прошли по городу под звуки сирен воздушной тревоги, писала «Страна.ua». В Белом доме заявили, что визит Байдена в Киев был приурочен к годовщине начала российской военной операции и был нацелен подтвердить «непоколебимую и неизменную приверженность Вашингтона демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». В тот день американский президент анонсировал новый пакет помощи Киеву на $500 млн.