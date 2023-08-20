Вторая страна ЕС заявила о передаче Украине F-16
Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, объявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она отметила, что Копенгаген с самого начала военного действия поддерживает Киев, «потому что ваша свобода — это наша свобода». «Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину», — заявила премьер (цитата по Bild) и выразила надежду, что другие страны последуют примеру Дании
На сайте датского Минобороны говорится, что Киев получит истребители после выполнения ряда условий: отбора, тестирования и успешного завершения подготовки украинских военных, а также подготовки необходимой инфраструктуры и решения вопросов логистики.
Передать Украине F-16 также пообещали Нидерланды.
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