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Военная операция на Украине ,  
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Вторая страна ЕС заявила о передаче Украине F-16

Дания пообещала передать Украине 19 истребителей F-16
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Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Метте Фредериксен на авиабазе Скрыдструп в Войенсе, Дания
Владимир Зеленский и Метте Фредериксен на авиабазе Скрыдструп в Войенсе, Дания (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, объявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Она отметила, что Копенгаген с самого начала военного действия поддерживает Киев, «потому что ваша свобода — это наша свобода». «Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину», — заявила премьер (цитата по Bild) и выразила надежду, что другие страны последуют примеру Дании

На сайте датского Минобороны говорится, что Киев получит истребители после выполнения ряда условий: отбора, тестирования и успешного завершения подготовки украинских военных, а также подготовки необходимой инфраструктуры и решения вопросов логистики.

Передать Украине F-16 также пообещали Нидерланды.

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Дания F-16 истребители F-16