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Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО остается целью спецоперации

Песков: недопущение членства Украины в НАТО остается целью спецоперации
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он.

Комментируя визит генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев, Песков отметил, что в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины в НАТО на этом фоне.

Столтенберг прибыл в украинскую столицу 20 апреля, это его первый визит после начала российской военной операции. Заранее он не анонсировался. В Киеве генсек принял участие в церемонии в память о погибших украинских солдатах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в НАТО 30 сентября, после того как в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В НАТО и Вашингтоне после этого заявили, что заявку Киева рассмотрят в «другое время», а пока страны альянса будут поддерживать Украину.

Президент Владимир Путин после начала военной операции неоднократно говорил, что одной из целей Москвы является нейтральный статус Украины, чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза».

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