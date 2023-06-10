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Трюдо в Киеве объявил о выделении Украине помощи на $375 млн

Трюдо объявил о военной помощи Украине в размере около $375 млн во время визита в Киев
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 500 млн канадских долларов (примерно $375 млн), сообщает CTV News.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об этом во время своего визита в Киев. Он добавил, что помимо предоставления боеприпасов и ракет Канада будет участвовать в многонациональных усилиях по обучению украинских летчиков и присоединится к группе стран, помогающих обслуживать танки.

Помимо этого, канадский премьер анонсировал новые санкции против 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку военной операции России на Украине.

10 июня Трюдо приехал в Киев с не объявленным визитом. Источник Radio Canada сообщал, что в планах премьера — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступление в Верховной раде.



Это второй визит Трюдо на Украину с начала военной операции. Прошлый раз Трюдо приезжал в страну в мае 2022 года.

Канада с начала боевых действий на Украине присоединилась к поддержке ВСУ оружием. Оттава передавала Киеву танки Leopard 2, 200 бронетранспортеров Senator, 39 боевых бронированных машин поддержки, зенитный ракетный комплекс NASAMS с боеприпасами, гаубицы M777, противотанковое оружие и другое.

Российские власти осуждают поставки западного вооружения на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия Украине принесут ей «больше страданий» и не повлияют на проведение военной операции.

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