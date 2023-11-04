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Военная операция на Украине ,  
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Глава Еврокомиссии в шестой раз приехала в Киев

Глава Еврокомиссии приехала в Киев для обсуждения пути вступления Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: vonderleyen / X (ранее — Twitter))

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в шестой раз с начала российской военной операции приехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам фон дер Ляйен, она собирается обсудить «путь вступления Украины в ЕС» и финансовую поддержку для восстановления страны. Глава Еврокомиссии также опубликовала совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским на железнодорожном вокзале.

Украина подала заявку на присоединение к ЕС в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала российской военной операции. В конце июня того же года страна получила статус кандидата на вступление. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что у Киева есть «амбициозный план» по присоединению к союзу за два года.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в июне 2023 года заявил, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 1 октября сказал, что Украина должна вступить в ЕС как можно раньше, поскольку это станет «самой лучшей гарантией безопасности» для страны.

Президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, предъявляя претензии лишь к «военному освоению». «Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял Путин.

Глава МИДа Сергей Лавров при этом заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока». МИД в мае назвал отказ Киева от европейской интеграции условием для мирного урегулирования конфликта.

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Теги
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Киев Владимир Зеленский
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