МИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену Стиллеру
Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали под персональные санкции российского МИДа. Теперь им запрещен въезд в Россию.
Стиллер снялся в фильмах «Знакомство с Факерами», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», исполнил главную роль в своей же картине «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Шон Пенн известен по ролям в фильмах «Я — Сэм», «Таинственная река», «Путь Карлито». Оба актера после начала военных действий на Украине посетили эту страну. Стиллер встретился с президентом Владимиром Зеленским, побывал в Ирпене, а также пообщался с украинскими беженцами в польском Жешуве. Пенн в день начала российской спецоперации прибыл в Киев, заявив, что будет снимать документальный фильм о конфликте, и еще раз посетил Украину в конце июня.
В МИДе пояснили, что ввели санкции, «исходя из принципа взаимности». Всего санкционные списки пополнили 25 человек — деятели культуры, чиновники, представители «делового и экспертного сообщества».
В частности, под санкциями оказались:
- министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо и четверо ее заместителей (Мэтью Аксельрод, Дон Грейвс, Тэа Кендлер и Джереми Пелтер);
- сенаторы-республиканцы Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт и демократы Кирстен Синема и Марк Келли;
- директор «Всемирного движения за демократию» Риота Джонен;
- глава консалтинговой компании Central Asian Insights Риота Джонен;
- руководитель НПО Global Accountability Network Дэвид Крейн;
- исполнительный директор фондов «Открытое общество» (признаны в России нежелательными) Томас Перриелло;
- президент компании — производителя удобрений CF Industries.
Теперь в черном списке российского МИДа всего находятся 1073 гражданина США.
Вашингтон после начала военной операции на Украине ввел против России жесткие санкции и после этого многократно расширял их. Под ограничения попали импорт и экспорт ряда продукции, госкомпании, бизнес, чиновники и депутаты, банки. Москва считает санкции незаконными. Российская сторона ввела несколько пакетов ответных мер.