МИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену Стиллеру

Оба актера выразили поддержку Киеву после начала российской спецоперации и посетили Украину. Также санкционные списки пополнили глава Минторга США Джина Раймондо с помощниками, несколько сенаторов, главы НПО и консалтинговых фирм

Бен Стиллер (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали под персональные санкции российского МИДа. Теперь им запрещен въезд в Россию.

Стиллер снялся в фильмах «Знакомство с Факерами», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», исполнил главную роль в своей же картине «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Шон Пенн известен по ролям в фильмах «Я — Сэм», «Таинственная река», «Путь Карлито». Оба актера после начала военных действий на Украине посетили эту страну. Стиллер встретился с президентом Владимиром Зеленским, побывал в Ирпене, а также пообщался с украинскими беженцами в польском Жешуве. Пенн в день начала российской спецоперации прибыл в Киев, заявив, что будет снимать документальный фильм о конфликте, и еще раз посетил Украину в конце июня.

В МИДе пояснили, что ввели санкции, «исходя из принципа взаимности». Всего санкционные списки пополнили 25 человек — деятели культуры, чиновники, представители «делового и экспертного сообщества».

В частности, под санкциями оказались:

министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо и четверо ее заместителей (Мэтью Аксельрод, Дон Грейвс, Тэа Кендлер и Джереми Пелтер);

сенаторы-республиканцы Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт и демократы Кирстен Синема и Марк Келли;

директор «Всемирного движения за демократию» Риота Джонен;

глава консалтинговой компании Central Asian Insights Риота Джонен;

руководитель НПО Global Accountability Network Дэвид Крейн;

исполнительный директор фондов «Открытое общество» (признаны в России нежелательными) Томас Перриелло;

президент компании — производителя удобрений CF Industries.

Теперь в черном списке российского МИДа всего находятся 1073 гражданина США.

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Вашингтон после начала военной операции на Украине ввел против России жесткие санкции и после этого многократно расширял их. Под ограничения попали импорт и экспорт ряда продукции, госкомпании, бизнес, чиновники и депутаты, банки. Москва считает санкции незаконными. Российская сторона ввела несколько пакетов ответных мер.