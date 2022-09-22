Зеленский в ООН раскрыл «формулу мира» для Украины

Зеленский назвал пять компонентов «формулы мира» для Украины — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. По его словам, в этой формуле отсутствует только «нейтральность»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил компоненты «формулы мира», которая состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Трансляцию вел YouTube-канал организации.

«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации <...>. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.

По его словам, первый пункт «формулы мира» — наказание — предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала. При этом Зеленский заявил, что Киев подготовил «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам». «Украина призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации. Мы рассчитываем на вашу поддержку», — добавил глава государства.

Вторым пунктом украинский президент назвал «защиту жизни», подразумевая под этим предоставление военной и финансовой помощи. «Если [государству] требуется помощь оружием, боеприпасами, такую помощь необходимо предоставить, если требуется финансовая помощь, то ее тоже нужно предоставить, если необходимо помочь данными разведки — нужно это сделать», — заявил он. При этом Зеленский напомнил, что Киеву необходима финансовая поддержка, чтобы обеспечить внутреннюю стабильность и реализовать социальные обязательства.

Третьим пунктом глава украинского государства назвал восстановление территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную. Под предлогом восстановления безопасности энергетики Зеленский предложил ввести ограничения цен на российские энергоресурсы. Четвертый пункт «формулы мира», по словам президента, — это гарантии безопасности. «У нас есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира <...>, мы уже представляем наши инициативы партнерам», — заявил он, добавив, что все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт — это решимость. Без этого все пункты работать не будут», — подчеркнул украинский лидер.

«Чего нет в нашей формуле [мира] — нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят. <...> Они выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы», — подытожил Зеленский.

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Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия прилагает все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, но Киев, по его словам, от переговоров отказывается.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа пояснял, что Киев противостоит переговорам, потому что они станут «смертным приговором» для Украины. Он выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и активизировать наступление, а при отсутствии переговоров Москва сосредоточится на «войне на истощение». В МИД страны указывали на риск переговоров в нынешней ситуации, так как это «будет снова язык ультиматумов» со стороны Москвы. Украинские власти неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки и будут готовы к диалогу лишь после изменения ситуации на фронте.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чем больше откладывается возобновление переговорного процесса, тем сложнее украинским властям будет договориться. Песков ранее заявлял, что Россия будет говорить с Украиной о том, как будут выполняться условия Москвы.

