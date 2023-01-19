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Гросси допустил происшествия на украинских АЭС «в любой момент»

Глава МАГАТЭ Гросси: происшествия на украинских АЭС возможны в любой момент

На атомных электростанциях Украины происшествия возможны в любой момент, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала CNN.

«Это может произойти в любой момент, в любое время. Сегодня может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел. И это происходило. И когда происходит обстрел или прерывается внешнее питание, и реакторы не охлаждаются, происходит расплавление», — сказал он, подчеркнул необходимость «действовать сейчас».

До этого глава МАГАТЭ сообщил в Twitter о начале работы миссии агентства на Чернобыльской АЭС. Днем ранее эксперты МАГАТЭ были размещены на Ровенской электростанции, а 17 января — на Южно-Украинской АЭС. Гросси говорил, что специалисты международного агентства останутся на всех украинских электростанциях для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».

На подконтрольной Киеву территории находятся три работающие станции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская. Запорожская АЭС находится под контролем России.

Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с сентября. Тогда делегация от агентства во главе с Гросси приехала на станцию после ее продолжительных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга. Позже началось обсуждение создания вокруг станции зоны безопасности. В частности, Гросси обсудил этот вопрос лично с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В декабре он говорил, что по этому вопросу есть прогресс.

В январе глава МАГАТЭ сообщил, что поедет на Украину и в Россию, чтобы продолжить обсуждения. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в планах Путина сейчас нет встречи с главой МАГАТЭ.

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МАГАТЭ Рафаэль Гросси АЭС Чернобыльская АЭС
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