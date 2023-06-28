Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Вместе с президентом Литвы Анджей Дуда обсудит с Владимиром Зеленским предстоящий саммит НАТО

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда на поезде приехал в Киев. В канцелярии польского лидера сообщили, что он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Указывается, что Дуда и Зеленский обсудят ситуацию на фронтах, а также подготовку к предстоящему саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Визит приурочен к празднованию Дня Конституции Украины.

Вместе с Дудой в Киев приехал и литовский президент Гитанас Науседа. «Вместе они хотят послать сигнал солидарности и непоколебимой поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Последняя встреча лидеров трех стран прошла в январе во Львове. Тогда они подписали совместную декларацию, в которой говорилось о приверженности территориальной целостности Украины.