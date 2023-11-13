Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД Британии

Дэвид Кэмерон (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили министром иностранных дел Соединенного Королевства, объявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

13 ноября премьер Риши Сунак начал перестановки в британском правительстве — он отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. На ее место назначили Джеймса Клеверли, который до этого был главой МИДа.

Утром Кэмерона заметили входящим в резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

Кэмерон возглавлял британское правительство в 2010–2016 годах.



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