Глава Еврокомиссии приехала в Киев

Урсула фон дер Ляйен назвала столицу Украины подходящим местом для празднования Дня Европы. Зеленский установил этот праздник 9 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, что приехала в Киев.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Это такое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она, поприветствовав решение украинского президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы на Украине.

Планируется, что фон дер Ляйен встретится с Зеленским. Подробности визита не озвучены по соображениям безопасности.

Зеленский подписал указ о том, что 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

8 мая он предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал Зеленский.