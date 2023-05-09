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Глава Еврокомиссии приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Урсула фон дер Ляйен назвала столицу Украины подходящим местом для празднования Дня Европы. Зеленский установил этот праздник 9 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, что приехала в Киев.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Это такое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она, поприветствовав решение украинского президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы на Украине.

Планируется, что фон дер Ляйен встретится с Зеленским. Подробности визита не озвучены по соображениям безопасности.

Зеленский подписал указ о том, что 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

8 мая он предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал Зеленский.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине согласно указу президента Леонида Кучмы с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Последний праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский День Европы Киев День Победы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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