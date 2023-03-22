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Премьер Японии Фумио Кисида пригласил Зеленского на саммит G7

Фумио Кисида пригласил президента Украины Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил Украине поддержку и пригласил президента страны Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки». Об этом он сообщил на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, передает Bloomberg.

«Япония будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлен мир», — сказал Кисида.

Зеленский принял приглашение премьера и согласился принять участие в саммите в онлайн-формате. Президент также призвал Кисиду присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, особенно в области автомобильной промышленности, зеленой энергетики и разминирования, отмечает агентство. «Япония может стать одним из ключевых партнеров в восстановлении», — сказал он.

Япония стала председателем «Большой семерки» в этом году. Саммит G7 пройдет в Хиросиме в мае. Кисида планирует пригласить мировых лидеров в Музей атомной бомбы в Хиросиме, писало Japan Times.

Японский премьер прибыл в Киев на переговоры с Зеленским 21 марта. До этого момента он был единственным лидером «Большой семерки», который не посещал Украину после начала военной операции.



Кисида в рамках встречи одобрил выделение $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения, сообщало агентство Kyodo. Япония также предоставит $470 млн в рамках помощи в области энергетики, передавал его слова телеканал NHK.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта заявил, что формат G7 «не отражает всю мировую экономику», поэтому Москва ориентируется на Группу двадцати (G20) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

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Фумио Кисида Япония Украина Владимир Зеленский саммит G7
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