Столтенберг рассказал, что Украина должна отойти от доктрин СССР

Генсек альянса Столтенберг сообщил, что многолетняя программа поддержки даст Украине возможность перейти от советских военных доктрин и техники к армии, соответствующей стандартам НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: president.gov.ua)

Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки, чтобы обеспечить совместимость вооруженных сил страны с НАТО, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в ходе своего первого с начала российской спецоперации визита в Киев.

По его словам, такая программа поддержки даст Украине возможность перейти от советских военных доктрин и техники к армии, соответствующей стандартам НАТО.

«Место Украины — в евроатлантической семье. Место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка сделает это возможным», — сказал генсек. Он добавил, что такая программа является «свидетельством долгосрочной приверженности НАТО Украине».

Говоря об уже предоставленной помощи, генсек блока отметил, что союзники по НАТО с начала спецоперации оказали Киеву поддержку на сумму, превышающую €150 млрд, и помогли обучить десятки тысяч украинских солдат. «Союзники сейчас поставляют больше самолетов, танков и бронемашин, и фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку. Все это сегодня действительно меняет ситуацию на поле боя», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в НАТО 30 сентября прошлого года. В тот же день в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

The Financial Times в начале апреля писала, что на встрече министров иностранных дел НАТО они все были согласны с тем, что членство Украины в блоке в ближайшем будущем не представляется возможным. Так как на ее территории идут боевые действия, вопрос нельзя обсуждать серьезно. Страны Балтии и Польша, тем не менее, предложили дать Киеву дорожную карту к членству в НАТО на июльском саммите альянса, но против выступили США, Германия и Венгрия, сообщили источники газеты.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из целей спецоперации является не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО. «Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он.