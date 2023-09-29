Столтенберг назвал оружие для Украины «путем к миру»

Генсек НАТО Столтенберг: оружие для Украины — это путь к миру

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Оружие для Украины — это «путь к миру», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на международном форуме оборонной промышленности в Киеве.

«Хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины — это путь к миру», — сказал он.

«Одно мужество не может остановить дроны, один только героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны возможности, высокое качество, большое количество, и побыстрее», — заявил генсек альянса.

«Без промышленности не может быть обороны», — добавил он.

Накануне, 28 октября, Йенс Столтенберг, британский министр обороны Грант Шаппс и его французский коллега Себастьян Лекорню встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации газеты The New York Times, акцент на переговорах был сделан на расширение военной промышленности на территории самой Украины. На Западе считают это необходимым для экономического развития «разрушенной» страны.

Столтенберг назвал наращивание производства оружия внутри страны «серьезной возможностью» наладить сотрудничество в отрасли с новыми партнерами по всему альянсу и за его пределами.

«Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России», — заявил также генсек НАТО.

Международный форум оборонной промышленности начался в Киеве 29 сентября.

28 сентября в Германии немецкому оружейному концерну Rheinmetall разрешили создать в Киеве совместное с Украиной предприятие.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Новое предприятие будет заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники.