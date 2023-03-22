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Премьер Японии одобрил выделение $30 млн на вооружение для Украины

Премьер Японии Кисида одобрил выделение $30 млн на поставку вооружения Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида одобрил выделение $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения, сообщило агентство Kyodo.

Кисида также объявил, что Япония предоставит $470 млн помощи в области энергетики, передает телеканал NHK. «Мы продолжим беспрепятственно поддерживать Украину так, как это может сделать только Япония. Япония будет идти с Украиной до тех пор, пока мир не вернется на прекрасную украинскую землю», — сказал он.

Японский премьер объявил о выделении помощи Украине на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. До этого Кисида был единственным лидером «Большой семерки», который не посещал Украину. «У меня было сильное желание посетить Украину перед саммитом G7 в Хиросиме, поговорить напрямую с президентом Зеленским и выразить непоколебимую солидарность Японии», — сказал он на пресс-конференции.

Визит Кисиды на Украину заранее не объявлялся. Утром 21 марта он приехал в украинскую столицу на поезде из Польши. Во время визита японский премьер посетил монастырь в Киеве и Бучу, где возложил цветы в память о погибших.

Теги
Япония Фумио Кисида Украина Владимир Зеленский военное снаряжение
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