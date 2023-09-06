В Киев приехала премьер министр Дании Метте Фредериксен

Метте Фредериксен (Фото: yzheleznyak / Telegram)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приехала в Киев, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он написал, что Фредериксен выступает в Верховной раде. Другие подробности ее визита украинские власти не раскрывали.

6 сентября с официальным визитом в Киев также прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

В августе президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Данию, где встречался с Фредериксен. На совместной пресс-конференции с украинским президентом она объявила, что Копенгаген передаст Киеву 19 американских истребителей F-16. Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. В 2024-м Киеву должны передать еще восемь истребителей, а в 2025-м — оставшиеся пять.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщал, что Украина сможет использовать переданные Данией истребители F-16 только для защиты своей территории. Таково условие передачи самолетов Киеву, уточнял он.