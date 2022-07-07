Чем запомнился премьер-евроскептик Борис Джонсон. Фотогалерея

В резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит Джонсон в 2019 году переехал с подругой и бывшим менеджером по связям с общественностью Консервативной партии Кэрри Саймондс. С ней он начал встречаться в 2018 году, когда занимал пост министра иностранных дел. В то время Джонсон еще был женат, но затем развелся. Саймондс стала первой в истории Британии женщиной, поселившийся в официальной резиденции премьер-министра, не будучи официально замужем за премьером.

После переезда пара завела собаку — джек-рассел-терьера по кличке Дилан, его Борис и Кэрри взяли из приюта.