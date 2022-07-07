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Чем запомнился премьер-евроскептик Борис Джонсон. Фотогалерея

Британский премьер Борис Джонсон запомнился общительностью, эксцентричным поведением и популистскими заявлениями. Несмотря на высокий уровень поддержки, Джонсону все же пришлось объявить об отставке. Сколько скандалов он пережил, и какой из них стал для политика последним — в материале РБК
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Популиста и эксцентрика Бориса Джонсона часто считают человеком «из народа», но это не так. Его отец — экс-сотрудник Всемирного банка, бывший высокопоставленный чиновник Еврокомиссии и депутат Европарламента. Джонсон получил прекрасное образование в Итонском колледже и Оксфордском университете, в котором он изучал литературы и философию. Карьеру Джонсон начинал как журналист в газетах Times и Daily Telegraph, несколько лет работал в брюссельском бюро Telegraph.

Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Парламентарием от Консервативной партии Джонсон стал в 2001 году, в 2008 году избрался мэром Лондона. На этом посту он стал по-настоящему известным публичным политиком. Одними из главных достижений Джонсона-мэра стали расширение системы городского общественного транспорта, модернизация автобусного парка и введение ограничений для частных машин, выразившееся, в числе прочего, в сужении ряда автодорог и выделения их частей под велодорожки.
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Во время работы мэром Лондона частью публичного имиджа политика стал велосипед. На нем Джонсон приезжал на работу в мэрию, ездил по делам и на встречи. Он стал фактическим инициатором запуска обширной городской системы велопроката, получившей в народе название Boris Bike. Став премьер-министром, Борис жаловался, что охрана редко разрешает ему ездить на велосипеде по соображениям безопасности. Однако и на этой должности он все же попадал в объективы фотоаппаратов, управляя велосипедом.

Фото:Peter Nicholls / Reuters
Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2016–2018 годах Джонсон был министром иностранных дел в кабинете Терезы Мэй. В этой должности он посещал Россию, заявлял, что испытывает теплые чувства к ней, но придерживается жесткой позиции в отношении российских властей. Премьер-министром Джонсон стал летом 2019 года, когда Мэй пришлось уйти в отставку после отказа парламента поддержать ее план по постепенному выходу Британии из Евросоюза. Радикальный евроскептик Джонсон выиграл выборы лидера партии и занял премьерское кресло.

Фото:Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Джонсон добился проведения внеочередных парламентских выборов, после которых его Консервативная партия получила абсолютное большинство в палате общин. На переговорах с Евросоюзом по Brexit Джонсон настоял на полном выходе страны из блока, договорившись о переходном периоде, в течение которого стороны определили схему дальнейшего сосуществования. Такой сценарий в Британии сочли очередной победой Джонсона.
Фото:Frank Augstein / Getty Images
Фото: Frank Augstein / Getty Images
Окончательно Британия вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года. Половина населения страны, включая Джонсона, праздновала это событие, другая половина говорила о надвигающейся катастрофе. Однако несмотря на некоторые сложности для британцев, главными из которых стали утрата права работать и постоянно жить в странах ЕС и временно сократившийся ассортимент европейских товаров в магазинах, трагедии не случилось. Это дало Джонсону возможность говорить о том, что его курс на Brexit оказался верным.
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит Джонсон в 2019 году переехал с подругой и бывшим менеджером по связям с общественностью Консервативной партии Кэрри Саймондс. С ней он начал встречаться в 2018 году, когда занимал пост министра иностранных дел. В то время Джонсон еще был женат, но затем развелся. Саймондс стала первой в истории Британии женщиной, поселившийся в официальной резиденции премьер-министра, не будучи официально замужем за премьером.

После переезда пара завела собаку — джек-рассел-терьера по кличке Дилан, его Борис и Кэрри взяли из приюта.

Фото:Rebecca Fulton / Downing Street / Getty Images
Фото: Rebecca Fulton / Downing Street / Getty Images

29 апреля 2020 года у Джонсона и Саймонд родился сын Уилфред Лори Николас. Ребенка назвали в честь врачей, спасших премьеру жизнь, когда он оказался в реанимации после заражения коронавирусом. 29 мая 2021 пара поженилась, церемония в Вестминстерском соборе была тайной.

9 декабря 2021 года у Бориса Кэрри родился второй ребенок — дочь Роми Айрис Шарлотт.

Всего у Джонсона пятеро детей от разных жен и двое внебрачных детей.

Фото:Paul Ellis / Getty Images
Фото: Paul Ellis / Getty Images

Одним из главных испытаний для Джонсона на посту премьера стала пандемия коронавируса. В самом ее начале Джонсон создал правительственную комиссию по изучению заболевания, ввел один из самых жестких в Европе локдаунов и предложил пакет мер по поддержке граждан, бизнеса и экономики. Тем, кто вынужденно остался без работы, государство выплачивало до 80% их обычной заработной платы, частные предприниматели получили субсидии и льготы. Пандемия не привела к значительному росту безработицы и падению британской экономики, что в стране сочли успехом правительства Джонсона.

В годы пандемии правительство добилось того, что Британия стала одной из первых стран, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса. При этом сами британцы охотно делали прививки. Джонсон вакцинировался под объективами телекамер и призвал всех последовать его примеру.

В апреле 2020 года Джонсон тяжело переболел COVID-19, проведя несколько дней в реанимации.

Фото:Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Весной 2022 года Джонсон стал фигурантом скандала, связанного с несколькими «ковидными вечеринками» в принадлежащих правительству зданиях. Британские СМИ опубликовали снимки, где на одной из таких вечеринок во время локдауна (тогда были запрещены даже встречи на открытом воздухе) на Даунинг-стрит собрались министры, включая Джонсона и его супругу. Выяснилось, что подобных вечеринок было несколько и прошли они во время, когда в стране действовали самые жесткие ограничения. Их участники — правительственные чиновники — употребляли алкоголь, часто в больших количествах, общались и деже пели в караоке. В ответ на вопросы о нарушениях режима локдауна Джонсон сначала заявил, что считал такие встречи рабочими совещаниями, но затем был вынужден принести извинения. Скандал привел к попытке в парламенте вынести Джонсону вотум недоверия в июне 2022 года, однако члены палаты общин выразили премьеру поддержку.

Фото:Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images
С началом российской спецоперации на Украине Джонсон стал одним из самых жестких критиков действий Москвы. Позиция Британии по Украине была однозначной: Лондон на стороне Киева. Джонсон заявил о необходимости поставить оснащение и вооружение украинской армии, а также помочь Украине финансово. Британия является не самым крупным поставщиком вооружений на Украину, но все же Киев получил от Лондона достаточно эффективные образцы оружия, в частности, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, ПЗРК Starstreak, ракетные комплексы Breamstone и реактивные системы залпового огня М270.
Фото:пресс-служба Президента Украины / AP
Фото: пресс-служба Президента Украины / AP

Джонсон после начала российской спецоперации дважды посещал Киев и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. В первый раз он приехал на Украину 9 апреля, добравшись до Киева на поезде. Премьер пообещал оказать помощь в восстановлении страны и ее столицы, а также анонсировал поставки вооружений. Второй раз Джонсон побывал в Киеве 17 июня и также провел переговоры с украинским президентом.

Фото:Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Об отставке Джонсон объявил 7 июля, пост премьера он занимал чуть менее трех лет. Причиной стала ошибка с кадровым назначением. Он сделал заместителем партийного организатора консерваторов Кристофера Пинчера, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Джонсон также ушел с поста лидера партии. Обязанности премьера он будет выполнять до избрания преемника.

Премьерский срок Джонсона стал одним из самых коротких в истории страны: два года и 349 дней. Его предшественница Тереза Мэй находилась в кресле главы кабмина чуть больше: три года 11 дней. Однако Джонсон обогнал по этому показателю Нэвилла Чемберлена — тот был главой правительства два года 348 дней, отмечает Би-би-си.

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Персоны
При участии
Дарья Широкова, Денис Ворошилов
мультимедиа Великобритания Борис Джонсон премьер-министр отставка Brexit

Борис Джонсон

политик, премьер-министр Великобритании

19 июня 1964 года
Материалы по теме
Полное видео заявления Бориса Джонсона об уходе с поста премьера
Политика
Джонсон объявил об отставке
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