Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын, сообщает BBC News со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Пресс-секретарь премьера сообщила, что невеста Джонсона Кэрри Саймондс и новорожденный чувствуют себя прекрасно. «Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду Национальной службы здравоохранения Англии по беременности и родам», — отметила она.

У Джонсона уже есть дети от предыдущего брака — две дочери Лара и Кассиа, а также два сына — Теодор и Майло. Помимо этого у премьера есть внебрачная дочь Стефани.

В марте Джонсон и его невеста объявили, что ожидают появления ребенка в начала лета. В конце месяца стало известно, что премьер-министр заразился коронавирусом. Саймондс также сообщала о симптомах заболевания. Однако ее не госпитализировали, она находилась дома в самоизоляции и соблюдала постельный режим. По ее словам, ей не нужно было делать тест на наличие инфекции.