Джонсон пришел голосовать на парламентских выборах со своей собакой

Джонсон пришел голосовать на парламентских выборах со своей собакой

Борис Джонсон (Фото: Dylan Martinez / Reurters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел на избирательный участок в Центральном зале Вестминстера вместе со своей собакой, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Фотографию с политиком и его питомцем разместил канал Sky News.

Джек-рассел-терьера по кличке Дилан Джонсон взял из приюта в сентябре. После публикации снимков премьера британцы начали выкладывать в социальных сетях фотографии собак у избирательных участков, которые ждут своих хозяев, пришедших на выборы.

Одним из них стал мэр Лондона Садик Хан. В своем Twitter он разместил видеозапись со своим лабрадором Луной, которую подписал: «Луна сказала #VoteLabour».

12 декабря в Великобритании уже третий раз за последние пять лет проходят досрочные выборы в палату общин (нижняя палата парламента). Фаворитами являются представители Консервативной партии, которые, как ожидается, вернут потерянное в 2017 году большинство.