Джонсон призвал продолжить поддержку Киева на фоне «усталости от Украины»

Важно, чтобы Великобритания продолжала оказывать поддержку Украине, заявил Джонсон по итогам второго с начала российской военной операции визита в Киев. Об «усталости» в мире из-за событий в стране говорил и Зеленский

Борис Джонсон (Фото: president.gov.ua)

Лондон должен продолжать поддерживать Киев, несмотря на опасность появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий. Об этом журналистам заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по возвращении из украинской столицы.

По словам Джонсона, в таких условиях необходимо демонстрировать, что Британия оказывает Украине помощь, в которой нуждается страна. «Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать, что Украина может победить и победит, это правда», — сказал он (цитата по Reuters).

Джонсон приехал в Киев 17 июня. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил начать программу подготовки украинских военных за пределами страны. В соответствии с ней, планируется каждые 120 дней обучать до 10 тыс. украинских солдат навыкам ведения боевых действий на передовой, кибербезопасности и тактики противодействия взрывам, а также базовой медицинской подготовке.

Это второй визит британского премьера в страну после начала российской военной операции. Ранее Джонсон встречался с Зеленским в Киеве 9 апреля, тогда они обсудили предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи. Джонсон пообещал, что Великобритания поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии по линии Всемирного банка.

О растущей в мире усталости от происходящего на Украине говорил и Зеленский. «Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательного для нас, потому что нас не спрашивают. А желательного для тех или иных сторон. У них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результат для себя. А нам нужен результат для нас», — заявил он 6 июня (цитата по «РБК-Украина»). Так президент отреагировал на сообщения о том, что США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева (об этом, в частности, писал CNN).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают Киеву отказаться от части территорий для прекращения военной операции, которую Россия начала 24 февраля. Подоляк подчеркнул, что Украина не пойдет на такие «компромиссы». Предложения Киеву «просто прекратить сопротивление» поступали и со стороны некоторых представителей африканских, азиатских и арабских стран, говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, назвав подобную инициативу немыслимой.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал 2 мая, что Москва не требует от Киева сдаться, но хочет, чтобы Зеленский «отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». По заверению министра, у России отсутствует цель сменить режим на Украине, это является «американской специальностью». Президент Владимир Путин, выступая накануне на ПМЭФ, заявил, что все задачи военной операции будут решены. В феврале он обосновал ее начало стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защитить жителей Донбасса от «геноцида», который, по мнению Путина, вели украинские власти.