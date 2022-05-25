Джонсон заявил об усвоенном уроке после скандала с вечеринками в пандемию

Вечеринки в зданиях британского правительства во время локдауна в 2020 году стали поводом для расследования. Британский премьер признал ответственность за участие в них и заявил об «усвоенных уроках»

Борис Джонсон (Фото: Tim Ireland / Global Look Press)

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что берет на себя всю ответственность за проведение вечеринок с алкоголем во время локдауна в 2020 году, когда такие встречи были запрещены «антиковидным» законодательством. Об этом британский премьер заявил, выступая на слушаниях в палате общин парламента Соединенного Королевства.

Ранее 25 мая в Британии опубликовали окончательные результаты расследования фактов проведения таких вечеринок, которое проводила замглавы канцелярии правительства страны Сью Грэй.

«Выводы расследования привели к изменениям в работе на Даунинг-Стрит [в резиденции премьера]. <...> Я принимаю результаты расследования и извлек уроки. Я хотел бы повторно принести извинения за то, что случилось. Я беру на себя всю ответственность за все, что случилось на моих глазах», — сказал премьер.

По его словам, в отчете «ясно говорится, что некоторые из собраний проходили гораздо дольше, чем было необходимо, и с явным нарушением правил». Вместе с тем Джонсон заявил, что считал, что присутствует на рабочих совещаниях.

Доклад Сью Грэй включает 37 страниц и несколько фотоснимков, в нем описываются вечеринки, проходившие в правительственных зданиях и на территории правительственных учреждений в Лондоне. Основные изложенные в докладе факты: премьер-министр Борис Джонсон принес вино и сыр на встречу с сотрудниками аппарата в саду резиденции 15 мая 2020 года;

во время вечеринки 20 мая 2020 года советник аппарата премьера предупреждал гостей, чтобы они «не разгуливали с бутылками вина» перед встречей;

приглашение на вечеринку 20 мая 2020 года было разослано 200 сотрудникам канцелярии премьера бывшим личным секретарем Джонсона Мартином Рейнолдсом;

бывший в то время глава отдела по связям с общественностью канцелярии премьера Ли Кейн предупредил ключевых чиновников, что вечеринка несет репутационную угрозу, так как страна находится в режиме локдауна;

после вечеринки Рейнолдс отправил сообщение со словами «Похоже, нам это сошло с рук»;

экс-глава управления по этике Хелен Макнамара предоставила караоке-машину для собрания сотрудников канцелярии правительства 18 июня;

на встрече 18 июня многим участникам стало плохо от количества выпитого, двое устроили перепалку;

сотрудники службы безопасности и уборщики столкнулись с «неприемлемым» обращением во время вечеринок;

сотрудникам Даунинг-стрит было велено покинуть здание после состоявшейся 15 декабря предрождественской викторины через черный ход из-за сильного опьянения;

еще одна вечеринка была проведена на Даунинг-Стрит 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, последний участник покинул вечеринку в 4:20 утра.

О том, что сотрудники офиса премьера проводили вечеринки в то время, когда в стране действовал локдаун, британские СМИ сообщили в декабре 2021 года. Газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих на Даунинг-стрит в мае 2020 года, появились сообщения также о вечеринке, проведенной в декабре того же года.

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Во время локдаунов, объявляемых из-за пандемии коронавируса, в Англии запрещались походы в гости, проведение вечеринок и встреч в помещениях и — при самых жестких мерах — в садах и на улице. В мае 2020 года, когда действовал один из самых жестких локдаунов, в вечеринке на Даунинг-Стрит, по данным The Guardian, приняли участие 19 человек. По данным газеты, на вечеринке Джонсон примерно 15 минут общался с чиновниками и сказал, что они успешно боролись с пандемией и заслужили небольшую выпивку.

В конце января 2022 года правительственная комиссия обнародовала первый доклад о мероприятиях с превышением квоты числа собравшихся, в том числе в день рождения Джонсона 19 июня 2020 года и перед Рождеством, проходивших в его резиденции в разгар пандемии. После этого полиция начала расследование, по итогам которого были выписаны штрафы Джонсону, главе британского Минфина Риши Сунаку и еще примерно 50 участниками таких собраний.

12 апреля Джонсон извинился за проведение вечеринок и сообщил, что оплатил выписанный штраф, не назвав его сумму. Вместе с тем Джонсон тогда заявил, что «ему и в голову не приходило, что это могло нарушать правила», а мероприятие было не вечеринкой, а собранием сотрудников.

Из-за скандала с вечеринками рейтинг одобрения работы премьера падал до рекордно низкого уровня, но сам он заявил, что уходить в отставку не собирается.