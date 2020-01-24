Джонсон подписал соглашение о выходе из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза, сообщается на его странице в Twitter.

«Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», -заявил Джонсон.

Свои подписи под документом уже поставили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Изначально выход Великобритании из ЕС был запланирован на март 2019 года, однако из-за разногласий между британскими правительством и парламентом по поводу условий Brexit дату несколько раз переносили. В соответствии с утвержденными сторонами соглашением, Великобритания покинет ЕС 31 января.