Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,09 -0,07 EUR Бирж. 70,29 -0,17 Brent 64,20 +1,74% USD Нал. 63,71 62,61 EUR Нал. 71,07 69,89 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1140 -0,0014 BTC/USD Бирж. 9 891,00 +45,20 IMOEX 2 680,04 -0,78% RTSI 1 338,15 -0,54% DJIA 27 218,28 -0,48% Nasdaq 8 263,36 +0,14%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Visa $225 (+25,08%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,13%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Visa $225 (+25,08%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,13%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 12:30
В Дагестане перевернулся грузовик с военными Общество, 18:25 СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте «Согаза» Общество, 18:23 Джазовый гамбит: гид по фестивалю Chess & Jazz Стиль, 18:21 На грани нервного срыва: как продавцы распугивают покупателей скриптами Pro, 18:10 В работе Instagram и Facebook произошел сбой Технологии и медиа, 18:08 Мюллер на слушаниях в конгрессе подтвердил вмешательство России в выборы Политика, 18:06 Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» Финансы, 18:03 Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании Политика, 17:54 Facebook оштрафовали в США на $5 млрд за работу с данными пользователей Технологии и медиа, 17:45 Гризманн в «Барселоне» и Азар в «Реале». Самые дорогие трансферы лета Спорт, 17:43 Роскомнадзор потребовал удалить из Сети нецензурное описание флага России Общество, 17:38 МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве Общество, 17:34 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 17:33 Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании Политика, 17:32
Политика ,  
0 
Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании
Великобритания официально получила нового премьера: в соответствии с традицией Борис Джонсон получил аудиенцию у королевы Елизаветы II, которая обратилась к нему с просьбой сформировать новое правительство
Борис Джонсон (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Борис Джонсон, лидер Консервативной партии Великобритании, встретился с королевой Елизаветой II. Монарх назначила его на пост главы кабинета министров, пишет Sky News.

Фотогалерея 
«Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона

Для формального назначения политик должен был получить просьбу от королевы сформировать новое правительство. С этой целью его кортеж направился в Букингемский дворец. По пути его машину остановили демонстранты организации Greenpeace, выстроившиеся в цепочку. Полиция согнала их с дороги, после чего кортеж продолжил путь.

Незадолго до встречи королевы с Джонсоном Букингемский дворец посетила Тереза Мэй, сложившая с себя полномочия премьера. Елизавета II приняла ее отставку. После этого к королеве прибыл Джонсон, к которому та официально обратилась с просьбой сформировать кабинет министров.

Борис Джонсон завоевал победу в борьбе за пост премьера, пройдя через голосование правящей Консервативной партии и став ее лидером. Одним из его обещаний была организация выхода Великобритании из ЕС до 31 октября. Провести Brexit новый премьер намерен без предварительных договоренностей с Брюсселем.

Политика
Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне

В своей первой публичной речи после назначения Джонсон подтвердил обещание провести Brexit до 31 октября. Он выразил благодарность своей предшественнице, однако заметил, что ее усилия по обеспечению выхода из ЕС не увенчались успехом: «Я воздаю должное стойкости и терпению моей предшественницы, ее глубокой приверженности государственной службе, но, несмотря на все ее усилия, пессимисты остаются как на родине, так и за рубежом». Джонсон подчеркнул, что выход из ЕС был фундаментальным решением британцев. «Они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Борис Джонсон, Великобритания, королева Великобритании
Материалы по теме
Трамп поздравил Джонсона с победой в борьбе за пост британского премьера
Политика
Джонсон собрал рекордную сумму в борьбе за кресло премьера Великобритании
Политика
Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter