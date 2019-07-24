Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Великобритания официально получила нового премьера: в соответствии с традицией Борис Джонсон получил аудиенцию у королевы Елизаветы II, которая обратилась к нему с просьбой сформировать новое правительство

Борис Джонсон (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Борис Джонсон, лидер Консервативной партии Великобритании, встретился с королевой Елизаветой II. Монарх назначила его на пост главы кабинета министров, пишет Sky News.

Для формального назначения политик должен был получить просьбу от королевы сформировать новое правительство. С этой целью его кортеж направился в Букингемский дворец. По пути его машину остановили демонстранты организации Greenpeace, выстроившиеся в цепочку. Полиция согнала их с дороги, после чего кортеж продолжил путь.

Незадолго до встречи королевы с Джонсоном Букингемский дворец посетила Тереза Мэй, сложившая с себя полномочия премьера. Елизавета II приняла ее отставку. После этого к королеве прибыл Джонсон, к которому та официально обратилась с просьбой сформировать кабинет министров.