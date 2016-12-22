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Джонсон предупредил Мэй о движении Британии к статусу колонии ЕС
Brexit, 20:37
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Джонсон предупредил Мэй о движении Британии к статусу колонии ЕС
Так бывший глава МИД Великобритании прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit
Борис Джонсон (Фото: Dinendra Haria / Zuma / Global Look Press)

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания в скором времени превратится в колонию Евросоюза. Об этом Джонсон написал в своем заявлении об отставке, передает Би-би-си, приводя полный текст его письма к премьер-министру Терезе Мэй.

Так политик прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit. Документ, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

«Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения», — написал экс-министр.

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Джонсон отмечает, что суть Brexit была в возможностях и надежде. «Это должен быть шанс сделать все по-другому, быть более гибкими и динамичными и усилить конкретные преимущества Великобритании как открытой, ориентированной на внешний мир глобальной экономики», — пишет он.

«Эта мечта умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности в себе», — говорит Джонсон.

«В пятницу я признал, что мои аргументы получили слишком слабую поддержку, чтобы победить, и поздравил вас, по крайней мере с тем, что вы добились решения кабинета министров о дальнейших действиях», — отмечает экс-министр в обращении к Мэй.

«Как я сказал тогда, у правительства сейчас есть неспетая песня. Проблема в том, что я учил на выходных слова этой песни и обнаружил, что они застряли у меня в горле», — написал он. «Мы должны нести коллективную ответственность. Поскольку я не могу со всей совестью отстаивать эти предложения, я, к сожалению, пришел к выводу, что должен уйти», — добавил Борис Джонсон.

Бывший глава МИД Великобритании также упомянул в своем заявлении об уходе Россию. Говоря о большом количестве друзей Великобритании, он привел в качестве примера такой дружбы высылку рядом стран российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

​Об уходе Джонсона с поста стало известно ранее в понедельник. Его преемник пока не объявлен.

В России расценили решение Джонсона подать в отставку как его нежелание «оставаться ​в этой дырявой шлюпке». «Все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса» в Великобритании, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Борис Джонсон , Великобритания , Европейский союз
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