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Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон встретился с Зеленским в Киеве

Это второй визит британского премьера с начала российской спецоперации. Накануне к Зеленскому приехали Макрон, Шольц, Драги и президент Румынии Йоханнис
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев, следует из видео в Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Украины назвал поддержку Великобритании твердой и решительной, а Джонсона — «большим другом».

«Имеем общий взгляд на то, что нужно делать для победы Украины. Благодарен за мощную поддержку», — сказал Зеленский.

Video

Британский премьер уже во второй раз приезжает на Украину с начала российской спецоперации. В прошлый раз он встречался с украинским президентом в Киеве 9 апреля. Тогда лидеры обсудили предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи.

После первого визита Джонсон заявил, что Великобритания поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также предоставит дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

Накануне Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Они поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 17 июня Еврокомиссия приняла соответствующее решение. Также в Киев приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Теги
Жанна Антохина
Борис Джонсон Владимир Зеленский Украина Киев

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