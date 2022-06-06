Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов

Фракция Консервативной партии Великобритании не проголосовала за предъявление вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Что спровоцировало это голосование и что оно за собой повлечет — разбирался РБК

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Что стало причиной постановки вопроса о недоверии

Голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Борису Джонсону прошло вечером 6 июня. Инициаторами процедуры стали более 50 депутатов — однопартийцев премьера. По итогам голосования 211 парламентариев выступили против предъявления вотума недоверия премьер-министру, 148 проголосовали «за».

Сомнения части консерваторов относительно способности Джонсона и далее не только возглавлять партию, но и руководить страной породил разразившийся в конце 2021 года скандал, связанный с несоблюдением Джонсоном им же предложенных мер по борьбе с распространением коронавируса. Скандал, получивший название Partygate, начался после того, как британские СМИ обнародовали информацию о том, что в резиденциях премьера в Уайтхолле и на Даунинг-стрит проходили вечеринки для членов правительства и других должностных лиц, тогда как в стране действовал локдаун и подобные мероприятия были запрещены.

Лондонская полиция продолжает расследовать обстоятельства как минимум 12 вечеринок, проходивших с мая 2020 года по апрель 2021 года, включая празднование дня рождения Джонсона 19 июня. На просочившихся в СМИ фотографиях можно было видеть многочисленные собрания людей и алкоголь на столах, что шло вразрез с действующими в Великобритании правилами локдауна и ставило под сомнение версию правительства о рабочем характере встреч. По ряду инцидентов уже вынесено решение — они нарушали установленные на тот момент правила. Несколько чиновников, включая самого Джонсона, были обязаны выплатить штрафы. Премьер был признан виновным по одному эпизоду, за который выплатил штраф, став первым премьером Великобритании, привлеченным к ответственности за нарушение закона. Размер выписанного штрафа полицией или офисом премьера не назывался, но, по данным The Guardian и других британских СМИ, он составил 50 фунтов.

Помимо полицейского расследования было проведено и правительственное. 31 января 2022 года Сью Грэй, второй постоянный секретарь кабинета, представила первую версию доклада о вечеринках на Даунинг-стрит. В нем, в отличие от проведенного полицией расследования, речь шла о 16 инцидентах. Грэй пришла к выводу, что ряд из них «невозможно оправдать» на фоне требуемых от населения ограничений, а некоторые «просто не должны были состояться». В докладе Грэй осуждает чрезмерное употребление алкоголя чиновниками. В ходе расследования команда под руководством Грэй опросила порядка 70 человек, ознакомилась с данными переписки по электронной почте и в мессенджерах, журналами посещения и просочившимися в СМИ фотографиями. Финальная версия доклада была представлена 25 мая. В ней говорилось, что чиновники, занимающие высшие посты, допустили ошибки в суждениях и проявили недостойные лидеров качества, за что должны понести наказание.

Джонсон дважды публично извинялся за участие в вечеринках (при этом он присутствовал не на всех мероприятиях). В первый раз он сделал это, выступая перед Палатой общин в апреле, а затем — после презентации доклада Грэй 25 мая. В тот день он частично признал свою вину, но отказался уходить в отставку. «Это не значит, что я не беру на себя ответственность за все, что произошло. Я горько сожалею об этом», — подчеркнул Джонсон.

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Что ждет Джонсона и правительство

Вопрос вынесения вотума недоверия стал возможен после того, как 54 депутата от партии консерваторов направили письма официальному представителю тори Грэму Брэди, в котором призвали последнего инициировать процедуру. Для ее запуска необходимо собрать голоса 15% депутатов-тори в Палате общин. Всего их на данный момент 359, и для того, чтобы Джонсон остался на своем месте, ему необходимо заручиться поддержкой 180 депутатов-консерваторов (50% плюс один голос).

После объявления о проведении голосования офис премьера выпустил официальное сообщение в его поддержку. «Сегодня вечером у нас есть шанс положить конец месяцам спекуляций и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Сам Джонсон направил депутатам-консерватам личные послания, в которых попросил каждого о поддержке. По данным Daily Mail, британский премьер потратил на это час. В СМИ просочилась копия письма Джонсона, в котором перечисляются его заслуги за время пребывания на Даунинг-стрит. Он упоминает успешную борьбу с пандемией коронавируса, оказание поддержки Украине в противостоянии с Россией, отмечает «европейское лидерство» Великобритании в этом вопросе, а также миграционное соглашение с Руандой (оно позволяет выдворять обратно нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию), а также обещает новые успехи правительства. По словам Джонсона, вотум недоверия — это «золотой шанс» выйти от Partygate. «Я абсолютно уверен, что если мы сможем объединиться в ближайшие дни, то со временем мы снова победим, оправдаем доверие 14 миллионов, проголосовавших за нас, и продолжим служить стране, которую любим», — подытожил Джонсон.

В поддержку премьера выступили почти все члены его кабинета, включая его заместителя, министра юстиции Доминика Рааба, министра обороны Бена Уоллеса и главу МИД Лиз Трасс. «Премьер-министр имеет мою 100-процентную поддержку в сегодняшнем голосовании, и я настоятельно призываю коллег поддержать его», — написала она в Twitter. Тем не менее перспективы Джонсона днем были неоднозначны. Автор Daily Mail Джон Стивенс в своем Twitter вел подсчет депутатов, которые объявили о том, что поддержат премьера. К 15.00 часам по лондонскому времени (17.00 мск) в его списке было 90 человек. Однако, по словам Стивенса, это не очень хороший знак. Он напомнил, что последний раз тори пытались вынести вотум недоверия Терезе Мэй в 2018 году. Тогда он вел аналогичный подсчет, и, в отличие от Джонсона, Мэй уже к обеду могла быть уверена в своей победе (в итоге голоса распределились в ее пользу со счетом 200 против 117).

Социологический центр Opinium провел в понедельник внеочередной опрос общественного мнения, который дал следующие результаты: 59% респондентов высказались за вынесение Джонсону вотума недоверия. Среди тех, кто поддерживает консерваторов, эта цифра составила 34%.

В случае, если бы консерваторам удалось вынести Джонсону вотум недоверия, он бы покинул пост лидера партии и премьер-министра, а тори были бы обязаны выбрать нового премьера. Во время переходного периода Джонсон продолжил бы исполнять обязанности главы правительства. Теперь, когда ему удалось выстоять, он получил иммунитет на год, в течение которого партия не сможет вновь инициировать эту процедуру. При этом, как показывает история, британские лидеры, которым пришлось столкнуться с вотумом недоверия, даже в случае выигрыша через какое-то время уходили с поста премьер-министра.