Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Всего за сутки состояние британского премьера ухудшилось настолько, что врачи решили отправить его в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел

Фото: Stephen Lock / Global Look Press

Состояние британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, серьезно ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Великобритании.

Полномочия главы британского правительства временно по просьбе Джонсона будет исполнять министр иностранных дел страны и его сопартиец Доминик Рааб.

55-летний Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Фомы в Лондоне накануне, 5 апреля. Симптомы болезни у политика появились еще в конце марта. Публично о том, что его тест на коронавирус оказался положительным, Джонсон объявил 27 марта. Тогда он заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно. 2 апреля, в новом видеообращении он сообщил, что у него держится высокая температура.

Симптомы коронавируса были выявлены и у невесты Джонсона Кэрри Саймондс, которая сейчас беременна. 4 апреля она сообщила, что ее состояние улучшилось.