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Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Всего за сутки состояние британского премьера ухудшилось настолько, что врачи решили отправить его в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел
Фото: Stephen Lock / Global Look Press

Состояние британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, серьезно ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Великобритании.

Полномочия главы британского правительства временно по просьбе Джонсона будет исполнять министр иностранных дел страны и его сопартиец Доминик Рааб.

55-летний Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Фомы в Лондоне накануне, 5 апреля. Симптомы болезни у политика появились еще в конце марта. Публично о том, что его тест на коронавирус оказался положительным, Джонсон объявил 27 марта. Тогда он заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно. 2 апреля, в новом видеообращении он сообщил, что у него держится высокая температура.

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Политика

Симптомы коронавируса были выявлены и у невесты Джонсона Кэрри Саймондс, которая сейчас беременна. 4 апреля она сообщила, что ее состояние улучшилось.

После госпитализации Джонсона пресс-служба британского правительства сообщала, что он все равно продолжает курировать работу кабинета министров. Однако 6 апреля заседание правительства, посвященное борьбе с распространением заболевания, прошло под председательством Доминика Рааба. «Я могу сказать вам, что премьер-министр провел спокойную ночь в больнице, и он в хорошем настроении. Он все еще находится под наблюдением. Ему регулярно сообщают о событиях, и он продолжает возглавлять правительство», — говорил по итогам совещания Рааб. Как отмечает Reuters, при этом глава британского МИДа признался, что последний раз лично говорил с премьером в субботу.

Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы премьера отмечает, что Джонсон остается в сознании и решение о его переводе в реанимацию было принято в качестве меры предосторожности.

Великобритания входит в пятерку стран с самым большим числом жертв коронавируса. По последним данным, в стране умерли от COVID-19 5373 человека. Всего в королевстве зафиксировано более 52,2 тыс. случаев заражения.

Накануне в связи с пандемией коронавируса к подданным обратилась королева Елизавета II. Ее речь записывалась из Виндзорского замка, где она находится в изоляции. Снимавший ее оператор был облачен в защитный костюм, чтобы не допустить заражения. В обращении, которое стало пятым внеплановым выступлением королевы за всю историю правления, Елизавета II назвала пандемию «временем потрясения» для страны и призвала подданных сохранять единство.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Борис Джонсон, коронавирус
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