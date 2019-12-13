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Борис Джонсон одержал победу на британских выборах. Что важно знать
Премьер добился крупнейшего для Консервативной партии большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер, оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь Джонсону предстоит выполнить обещание по реализации Brexit

Консерваторы установили рекорд

По итогам состоявшихся 12 декабря выборов Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Пока не подсчитан результат в одном округе. По сравнению с предыдущими выборами тори получили на 66 мандатов больше, подсчитал Guardian. Это самая крупная победа тори с 1987 года, когда партия под началом Маргарет Тэтчер провела в парламент 376 депутатов. «Правительство [...] консерваторов получило уверенный новый мандат, чтобы завершить Brexit, объединить страну и двигаться вперед», — заявил Джонсон, комментируя итоги голосования. На фоне победы консерваторов фунт вырос на 2,7%.

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года, когда партия, ведомая Майклом Футом, получила 209 кресел в палате общин.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса. «Противоречие между правыми и левыми взглядами на экономику утрачивает актуальность, его заменяет новый культурный раскол: желание выйти из ЕС, реформировать миграционную систему и укрепить нацию дало рабочим мотивацию проголосовать за <...> правых [консерваторов]», — считает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Очевидно, что вопрос Brexit стал доминирующим <...>», — признал теневой канцлер казначейства, депутат от лейбористов Джон Макдоннелл.

Вместе с тем Шотландская национальная партия (SNP) завоевала 55 мест, став третьей по величине партией в парламенте. «Это была очень удачная ночь для SNP», — сказала лидер партии Никола Стерджен, комментируя результаты националистов. По ее словам, итог голосования продемонстрировал, что шотландцы выступили против правительства Джонсона и против выхода из ЕС. Стерджен потребовала от британского правительства предоставить Шотландии право провести второй референдум о независимости (предыдущий сепаратисты проиграли в 2014 году).

Как результат выборов повлияет на британскую политику

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен уйти со своего поста после поражения на выборах. Однако он не намерен уходить незамедлительно, так как сначала партия под его руководством должна выяснить причины своего поражения. В качестве главных претендентов на пост преемника Корбина британские СМИ, в том числе ITV, называют теневого министра по делам Brexit Кира Стармера, теневого главу МИДа Эмили Торнберри, теневого канцлера казначейства Джона Макдоннелла и депутата-лейбориста Ребекку Лонг-Бэйли.

В отставку подала и лидер центристской партии «Либеральные демократы» Джо Суинсон. По итогам голосования ее партия получила всего 13 кресел в парламенте, а сама Суинсон уступила в своем округе SNP. «Либеральные демократы» продолжат бороться за ценности, которые исповедует наше либеральное движение: открытость, честность и инклюзивность», — пообещала она.

Что победа консерваторов означает для Brexit

Джонсон обещал, что выведет Британию из ЕС до 31 января — установленная сторонами дата Brexit — и не станет просить Брюссель о дополнительных отсрочках. Для этого ему предстоит провести через парламент свой договор с ЕС о Brexit и сопроводительный пакет мер для его реализации.

В договоре, в частности, говорится о том, что стороны сохранят статус-кво в экономических отношениях как минимум до декабря 2020, чтобы за это время успеть обсудить новое соглашение о торговле. В нем также указаны права граждан ЕС и Британии и правила работы границы Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) и Ирландии (член ЕС).

Для европейских стран победа Джонсона стала облегчением, так как повысила надежду на принятие соглашения по Brexit об упорядоченном выходе Британии из ЕС. Ранее депутаты выражали готовность принять договор только с поправками. «Я надеюсь, что результат [выборов] будет убедительным, и мы будем понимать, чего ждать в ближайшие несколько месяцев», — сказал перед голосованием в четверг премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Еще один подвешенный парламент, в котором ни одна партия не владела бы большинством, усилила бы неопределенность, говорил он.

После сделки по Brexit стороны приступят к переговорам о будущих отношениях в таких сферах, как экономика, оборона и безопасность. В своем предвыборном манифесте консерваторы пообещали, что получат торговое соглашение с ЕС до декабря 2020 года и не будут просить об отсрочке переговоров. Однако в среду главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье сказал, что считает такие сроки нереалистичными. «Это очень трудный сценарий», — сказал он в беседе с членами Европарламента в среду, сообщает The Times.

Ключевые даты Brexit

31 января 2020 года — согласованная Британией и ЕС дата Brexit. Если к этому времени в парламенте будет принято соглашение Джонсона по Brexit, то в силу вступит переходный период, который продлится до декабря 2020 года (с возможностью продления на один-два года).

Февраль 2020 года — начало переговоров Британии и ЕС о будущем сотрудничестве.

26-27 марта 2020 года — первый саммит Евросоюза после британских выборов

Июль 2020 года — дедлайн для заявки Британии на продление переходного периода

Декабрь 2020 года — конец переходного периода. К этому времени Британия и ЕС должны договориться о новых условиях сотрудничества в экономической, военной и других сферах.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: выборы в парламент, Великобритания, Борис Джонсон, Джереми Корбин
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