Борис Джонсон одержал победу на британских выборах. Что важно знать

Премьер добился крупнейшего для Консервативной партии большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер, оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь Джонсону предстоит выполнить обещание по реализации Brexit

Консерваторы установили рекорд

По итогам состоявшихся 12 декабря выборов Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Пока не подсчитан результат в одном округе. По сравнению с предыдущими выборами тори получили на 66 мандатов больше, подсчитал Guardian. Это самая крупная победа тори с 1987 года, когда партия под началом Маргарет Тэтчер провела в парламент 376 депутатов. «Правительство [...] консерваторов получило уверенный новый мандат, чтобы завершить Brexit, объединить страну и двигаться вперед», — заявил Джонсон, комментируя итоги голосования. На фоне победы консерваторов фунт вырос на 2,7%.

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года, когда партия, ведомая Майклом Футом, получила 209 кресел в палате общин.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса. «Противоречие между правыми и левыми взглядами на экономику утрачивает актуальность, его заменяет новый культурный раскол: желание выйти из ЕС, реформировать миграционную систему и укрепить нацию дало рабочим мотивацию проголосовать за <...> правых [консерваторов]», — считает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Очевидно, что вопрос Brexit стал доминирующим <...>», — признал теневой канцлер казначейства, депутат от лейбористов Джон Макдоннелл.

Вместе с тем Шотландская национальная партия (SNP) завоевала 55 мест, став третьей по величине партией в парламенте. «Это была очень удачная ночь для SNP», — сказала лидер партии Никола Стерджен, комментируя результаты националистов. По ее словам, итог голосования продемонстрировал, что шотландцы выступили против правительства Джонсона и против выхода из ЕС. Стерджен потребовала от британского правительства предоставить Шотландии право провести второй референдум о независимости (предыдущий сепаратисты проиграли в 2014 году).