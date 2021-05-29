СМИ сообщили о тайной свадьбе премьер-министра Британии Бориса Джонсона
Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон заключил брак со своей невестой Кэрри Саймондс, сообщают британские издания The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным СМИ, церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе в Лондоне.
The Sun указывает, что на свадьбе присутствовали 30 человек, как того требуют установленные в стране антикоронавирусные ограничения. Все они получили приглашения в самый последний момент. Как передает The Daily Mail, изначально свадьбу планировали на конец июля.
Собеседник The Sun сообщил, что Вестминстерский собор закрыли для посетителей в 13:30 по местному времени (15:30 мск). Сама церемония началась через полчаса после этого.