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Общество ,  
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СМИ сообщили о тайной свадьбе премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе, из-за ограничений, введенных из-за COVID-19, на ней присутствовали 30 человек. Борис Джонсон и Кэрри Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон заключил брак со своей невестой Кэрри Саймондс, сообщают британские издания The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным СМИ, церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе в Лондоне.

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The Sun указывает, что на свадьбе присутствовали 30 человек, как того требуют установленные в стране антикоронавирусные ограничения. Все они получили приглашения в самый последний момент. Как передает The Daily Mail, изначально свадьбу планировали на конец июля.

Собеседник The Sun сообщил, что Вестминстерский собор закрыли для посетителей в 13:30 по местному времени (15:30 мск). Сама церемония началась через полчаса после этого.

Оба издания указывают, что в офисе премьер-министра не владеют информацией о прошедшей свадьбе.

Джонсон встречается с Саймондс с 2018 года. В феврале 2020 года они объявили о помолвке. У пары родился сын. Его назвали Уилфредом Лори Николасом Джонсоном — в честь врачей, которые вылечили премьер-министра от коронавируса.

У главы британского правительства есть две дочери от предыдущего брака — Лара и Кассиа, а также два сына — Теодор и Майло. Кроме того, у Джонсона есть внебрачная дочь Стефани.

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Автор
Евгений Науменко
Борис Джонсон свадьба Великобритания премьер-министр
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