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Досрочные парламентские выборы в Великобритании. Что важно знать
В Британии открылись участки для голосования на третьих за последние пять лет парламентских выборах, которые должны решить судьбу Brexit. Фаворитом является Консервативная партия, хотя ее преимущество с ноября уменьшилось
Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Консерваторы растеряли былое преимущество

12 декабря в Великобритании проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Избирательные участки открыты с семи утра до десяти вечера по местному времени (разница с Москвой — три часа). В течение часа после закрытия должны быть опубликованы экзитполы, основанные на опросах на избирательных участках. Как правило, такие опросы в стране оказываются точными — они верно предсказали результаты по итогам четырех из пяти последних выборов.

Предвыборные опросы отдают преимущество правящей Консервативной партии (тори) во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. По итогам голосования тори получат 42% голосов по всей стране, прогнозирует компания YouGov. Такой результат может обеспечить консерваторам 338 из 650 мест в палате с большинством в 28 мандатов, следует из опубликованного 11 декабря исследования. Это на 21 место больше, чем тори получили на выборах в 2017 году, но на 21 меньше, чем предсказывали опросы в конце ноября.

Оппозиционная Лейбористская партия получит 231 кресло при 34% голосов по всей стране, Шотландская национальная партия — 41 (3%), центристская партия «Либеральные демократы» — 15 (12%). Прогнозы YouGov основываются на опросе 105 тыс. британцев в период между 4 и 10 декабря. Остальные мандаты в 650-местной палате общин разделят между собой небольшие партии.

В Великобритании мажоритарная избирательная система. Голосование проводится в один тур, для победы кандидату достаточно набрать больше голосов, чем другие соперники по округу. Это объясняет, почему популярность партий не всегда конвертируется в соответствующие результаты выборов.

При этом разрыв между партиями в ряде колеблющихся округов остается минимальным, обращают внимание в YouGov. Это означает, что, принимая в расчет вероятные погрешности исследований, результат тори на выборах может оказаться на 30 кресел меньше или больше. «Учитывая результаты прогноза, мы не можем исключить, что выборы приведут к «новому подвешенному» парламенту [когда большинство не получит ни одна из партий]», — сказал The Times эксперт YouGov Энтони Уэлс.

Джонсон и Корбин до последнего боролись за сомневающихся

В надежде сплотить вокруг себя как можно больше избирателей в последние дни перед выборами Джонсон побывал в колеблющихся округах в северных и центральных регионах Англии, а также в Уэльсе. Точку в своей кампании премьер поставил речью в Лондоне в среду.

В ходе предвыборного турне Джонсон сделал акцент на обещании как можно скорее реализовать Brexit, чтобы положить конец нестабильности в стране. «Это — регион, который проголосовал за выход из ЕС, который хочет, чтобы этот вопрос был закрыт», — сказал Джонсон в Гримсби (северо-восток). В интервью местной прессе премьер пообещал, что его правительство будет амбициозным и вложит больше средств в инфраструктуру и здравоохранение.

В ходе кампании Джонсон попытался привлечь избирателей, которые голосовали за лейбористов, но поддерживают жесткую линию консерваторов насчет Brexit. Таким образом он надеется завоевать округа на севере и в центре Англии. Например, преимущество лейбористов над тори в таких округах, как Северный Дадли или Эшфилд, в 2017 году составило менее 1% голосов. «Лейбористы не могут прийти к единой позиции в отношении Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — полагает эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.

Пытаясь дать отпор консерваторам, лидер лейбористов Джереми Корбин провел заключительный день кампании в колеблющихся округах на севере и в центре Англии и Шотландии. Как и Джонсон, в среду вечером Корбин завершил свою кампанию речью в Лондоне. Выступая перед сторонниками в среду, он предупредил об угрозе победы консерваторов. Как отметил Корбин, Джонсон до сих пор отказывается говорить об издержках, которые Британия понесет в случае выхода из ЕС по плану премьера. «Когда вы идете голосовать, вы должны знать, что люди, которых вы избираете, отвечают за свои слова», — сказал он. Ранее британские СМИ опубликовали документы британского казначейства, из которых следует, что после Brexit между Северной Ирландией и Британией может появиться таможенная граница (Джонсон это отрицает).

Корбин также ответил на обвинения со стороны британских евреев в антисемитизме. «Мы никогда не станем мириться с расизмом или дискриминацией в какой-либо форме», — сказал он, обвинив британскую прессу в атаках на свою партию. «Наши идеи, наши принципы, наша решимость сильнее, чем когда бы то ни было», — заключил Корбин.

Что пообещали партии британцам

Консервативная партия

Лидер: Борис Джонсон

Ключевые обещания

  • Выйти из Евросоюза до конца января 2020 года и заключить с Брюсселем новый договор о торговле до 2021 года.
  • Нанять 50 тыс. новых медсестер и построить 40 больниц.
  • Увеличить штат полицейских на 20 тыс. и ввести более строгие наказания для лиц, совершивших преступления насильственного и сексуального характера.
  • Не повышать подоходный налог и НДС в течение следующих пяти лет.
  • Выделить £100 млрд на инфраструктурные проекты.

Лейбористская партия

Лидер: Джереми Корбин

Ключевые обещания

  • Договориться с ЕС о новом соглашении о Brexit и провести референдум, на котором британцы смогут выбрать между этим соглашением и сохранением членства в Союзе.
  • Увеличить минимальную ставку оплаты труда до £10 в час.
  • Ввести налог 50% на доходы граждан, получающих свыше £125 тыс. в год. В настоящее время британцы с доходом £50–150 тыс. платят 40%, а те, кто зарабатывает больше £150 тыс., — 45%.
  • Создать фонд объемом £400 млрд для развития национальных проектов, нацеленных на улучшение инфраструктуры и защиту окружающей среды.
  • Национализировать ключевые сферы экономики, включая железные дороги, почту и широкополосный интернет.

Либеральные демократы

Лидер: Джо Суинсон

Ключевые обещания

  • Остановить Brexit.
  • Увеличить налог на прибыль компаний с нынешних 19 до 20%.
  • Вложить £130 млрд в инфраструктуру в течение пяти лет.

Шотландская национальная партия

Лидер: Никола Стерджен

Ключевые обещания

  • Остановить Brexit, проведя новый референдум.
  • Провести новый референдум о независимости Шотландии в 2020 году.
  • Отказаться от размещения в Шотландии ядерного щита Trident.
Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Борис Джонсон, Джереми Корбин, выборы, парламент, Палата общин, Brexit, Брекзит ..., Великобритания
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