Досрочные парламентские выборы в Великобритании. Что важно знать

В Британии открылись участки для голосования на третьих за последние пять лет парламентских выборах, которые должны решить судьбу Brexit. Фаворитом является Консервативная партия, хотя ее преимущество с ноября уменьшилось

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Консерваторы растеряли былое преимущество

12 декабря в Великобритании проходят выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Избирательные участки открыты с семи утра до десяти вечера по местному времени (разница с Москвой — три часа). В течение часа после закрытия должны быть опубликованы экзитполы, основанные на опросах на избирательных участках. Как правило, такие опросы в стране оказываются точными — они верно предсказали результаты по итогам четырех из пяти последних выборов.

Предвыборные опросы отдают преимущество правящей Консервативной партии (тори) во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. По итогам голосования тори получат 42% голосов по всей стране, прогнозирует компания YouGov. Такой результат может обеспечить консерваторам 338 из 650 мест в палате с большинством в 28 мандатов, следует из опубликованного 11 декабря исследования. Это на 21 место больше, чем тори получили на выборах в 2017 году, но на 21 меньше, чем предсказывали опросы в конце ноября.

Оппозиционная Лейбористская партия получит 231 кресло при 34% голосов по всей стране, Шотландская национальная партия — 41 (3%), центристская партия «Либеральные демократы» — 15 (12%). Прогнозы YouGov основываются на опросе 105 тыс. британцев в период между 4 и 10 декабря. Остальные мандаты в 650-местной палате общин разделят между собой небольшие партии.