Досрочные парламентские выборы в Великобритании. Что важно знать

При этом разрыв между партиями в ряде колеблющихся округов остается минимальным, обращают внимание в YouGov. Это означает, что, принимая в расчет вероятные погрешности исследований, результат тори на выборах может оказаться на 30 кресел меньше или больше. «Учитывая результаты прогноза, мы не можем исключить, что выборы приведут к «новому подвешенному» парламенту [когда большинство не получит ни одна из партий]», — сказал The Times эксперт YouGov Энтони Уэлс.
Джонсон и Корбин до последнего боролись за сомневающихся
В надежде сплотить вокруг себя как можно больше избирателей в последние дни перед выборами Джонсон побывал в колеблющихся округах в северных и центральных регионах Англии, а также в Уэльсе. Точку в своей кампании премьер поставил речью в Лондоне в среду.
В ходе предвыборного турне Джонсон сделал акцент на обещании как можно скорее реализовать Brexit, чтобы положить конец нестабильности в стране. «Это — регион, который проголосовал за выход из ЕС, который хочет, чтобы этот вопрос был закрыт», — сказал Джонсон в Гримсби (северо-восток). В интервью местной прессе премьер пообещал, что его правительство будет амбициозным и вложит больше средств в инфраструктуру и здравоохранение.
В ходе кампании Джонсон попытался привлечь избирателей, которые голосовали за лейбористов, но поддерживают жесткую линию консерваторов насчет Brexit. Таким образом он надеется завоевать округа на севере и в центре Англии. Например, преимущество лейбористов над тори в таких округах, как Северный Дадли или Эшфилд, в 2017 году составило менее 1% голосов. «Лейбористы не могут прийти к единой позиции в отношении Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — полагает эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.
Пытаясь дать отпор консерваторам, лидер лейбористов Джереми Корбин провел заключительный день кампании в колеблющихся округах на севере и в центре Англии и Шотландии. Как и Джонсон, в среду вечером Корбин завершил свою кампанию речью в Лондоне. Выступая перед сторонниками в среду, он предупредил об угрозе победы консерваторов. Как отметил Корбин, Джонсон до сих пор отказывается говорить об издержках, которые Британия понесет в случае выхода из ЕС по плану премьера. «Когда вы идете голосовать, вы должны знать, что люди, которых вы избираете, отвечают за свои слова», — сказал он. Ранее британские СМИ опубликовали документы британского казначейства, из которых следует, что после Brexit между Северной Ирландией и Британией может появиться таможенная граница (Джонсон это отрицает).
Корбин также ответил на обвинения со стороны британских евреев в антисемитизме. «Мы никогда не станем мириться с расизмом или дискриминацией в какой-либо форме», — сказал он, обвинив британскую прессу в атаках на свою партию. «Наши идеи, наши принципы, наша решимость сильнее, чем когда бы то ни было», — заключил Корбин.
Что пообещали партии британцам
Консервативная партия
Лидер: Борис Джонсон
Ключевые обещания
- Выйти из Евросоюза до конца января 2020 года и заключить с Брюсселем новый договор о торговле до 2021 года.
- Нанять 50 тыс. новых медсестер и построить 40 больниц.
- Увеличить штат полицейских на 20 тыс. и ввести более строгие наказания для лиц, совершивших преступления насильственного и сексуального характера.
- Не повышать подоходный налог и НДС в течение следующих пяти лет.
- Выделить £100 млрд на инфраструктурные проекты.
Лейбористская партия
Лидер: Джереми Корбин
Ключевые обещания
- Договориться с ЕС о новом соглашении о Brexit и провести референдум, на котором британцы смогут выбрать между этим соглашением и сохранением членства в Союзе.
- Увеличить минимальную ставку оплаты труда до £10 в час.
- Ввести налог 50% на доходы граждан, получающих свыше £125 тыс. в год. В настоящее время британцы с доходом £50–150 тыс. платят 40%, а те, кто зарабатывает больше £150 тыс., — 45%.
- Создать фонд объемом £400 млрд для развития национальных проектов, нацеленных на улучшение инфраструктуры и защиту окружающей среды.
- Национализировать ключевые сферы экономики, включая железные дороги, почту и широкополосный интернет.
Либеральные демократы
Лидер: Джо Суинсон
Ключевые обещания
- Остановить Brexit.
- Увеличить налог на прибыль компаний с нынешних 19 до 20%.
- Вложить £130 млрд в инфраструктуру в течение пяти лет.
Шотландская национальная партия
Лидер: Никола Стерджен
Ключевые обещания
- Остановить Brexit, проведя новый референдум.
- Провести новый референдум о независимости Шотландии в 2020 году.
- Отказаться от размещения в Шотландии ядерного щита Trident.