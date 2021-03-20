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Британский премьер Джонсон привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса совместной разработки AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщает Sky News.

«Настоящий риск представляет собой коронавирус, а сделать прививку — это отличное дело», — заявил он. Премьер добавил, что укол был быстрым и безболезненным.

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Джонсон привился в лондонской больнице Святого Томаса, где в апреле прошлого года лечился после заражения коронавирусом.

Ранее вакцина AstraZeneca вызвала недоверие у ряда стран из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых этим препаратом. Более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от вакцины AstraZeneca, среди них государства ЕС и страны за его пределами.

Сама компания опровергает связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ВОЗ также заявили о безопасности средства.

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Источник: JHU
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