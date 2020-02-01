Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в объединении

Большинство жителей страны высказались за выход из Европейского союза в рамках референдума, который состоялся три с половиной года назад. Теперь Британию ожидает 11-месячный переходный период

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Великобритания вышла из состава Европейского союза (ЕС) ровно в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 по московскому 1 февраля). С момента референдума, в рамках которого большинство жителей Королевства одобрили выход из объединения, прошло 1317 дней.

За час до официального выхода Британии из ЕС к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он рассказал о приоритетах Великобритании в новых условиях. «Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами», — сказал глава правительства (цитата по Bloomberg).

Джонсон отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед властями, является необходимость устранить перекосы в развитии различных регионов страны. «Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — добавил он.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя выход Британии из ЕС, выразил по этому поводу сожаление, передает The Guardian. «Мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — заявил он, добавив, что Великобритания останется для Евросоюза ключевым партнером.