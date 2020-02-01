Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
Два Ту-160 ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями Общество, 03:46 Армия Сирии обнаружила у боевиков в Идлибе оружие западного производства Политика, 03:27 В Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках Общество, 02:42 Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в объединении Политика, 02:22 В Испании выявили первый случай заболевания коронавирусом Общество, 02:16 Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек Общество, 02:02 В поселке Ульяновка Ленинградской области сгорело бывшее здание больницы Общество, 01:46 СМИ узнали о просьбе «начальников» к погибшему в спорткомплексе рабочему Общество, 01:28 ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о «минировании» Технологии и медиа, 00:46 Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о подкупе в России и других странах Бизнес, 00:39 США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран Политика, 00:29 Захарова сочла шаромыжничеством слова замглавы МИД Польши о репарациях Политика, 00:05 Трамп снял введенный Обамой запрет на использование противопехотных мин Политика, 31 янв, 23:58 У контактировавших с заболевшей китаянкой в Тюмени коронавирус не нашли Общество, 31 янв, 23:25
Политика ,  
0 

Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в объединении

Большинство жителей страны высказались за выход из Европейского союза в рамках референдума, который состоялся три с половиной года назад. Теперь Британию ожидает 11-месячный переходный период
Фото: Frank Augstein / AP

Великобритания вышла из состава Европейского союза (ЕС) ровно в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 по московскому 1 февраля). С момента референдума, в рамках которого большинство жителей Королевства одобрили выход из объединения, прошло 1317 дней.

За час до официального выхода Британии из ЕС к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он рассказал о приоритетах Великобритании в новых условиях. «Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами», — сказал глава правительства (цитата по Bloomberg).

Джонсон отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед властями, является необходимость устранить перекосы в развитии различных регионов страны. «Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — добавил он.

Британия отказалась от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit
Политика

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя выход Британии из ЕС, выразил по этому поводу сожаление, передает The Guardian. «Мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — заявил он, добавив, что Великобритания останется для Евросоюза ключевым партнером.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, высказываясь о Brexit, предположил, что российско-британские отношения могут в ближайшее время провалиться, но однажды они точно так же могут значительно укрепиться и станут даже лучше, чем с США и ЕС. «Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами», — пояснил сенатор.

Косачев признал, что в настоящее время отношения между Москвой и Лондоном находятся на одной из самых низших точек в истории. «И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть», — заключил он.

СМИ узнали о запрете Джонсона использовать термин Brexit после 31 января
Политика

Великобритания присоединилась к Европейским сообществам, ставшим основой для будущего Европейского союза, в 1973 году и подтвердила членство по итогам референдума 1975 года. Однако за все это время полной интеграции Британии с Европой не произошло: Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенгенскую зону.

Вслед за выходом Британии из Евросоюза в силу вступил переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Все 11 месяцев этого года Великобритания и 27 оставшихся в объединении стран будут вести переговоры о дальнейших отношениях, в частности, попытаются заключить соглашение о свободной торговле.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Brexit, Великобритания, Европейский союз
Материалы по теме
Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Лондоном о Brexit
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter