Власти Британии выплатят малообеспеченным гражданам по £500 из-за COVID

Эти деньги будут выплачены тем, кто отправится на самоизоляцию. Работодателей, которые откажут им в желании самоизолироваться, оштрафуют

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Британские власти будут выплачивать по £500 малообеспеченным гражданам, которые столкнутся с необходимостью отправляться на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Би-би-си.

По его словам, выплата будет единоразовая, а работодатели, которые откажут этой категории граждан в самоизоляции, будут оштрафованы. Министр отметил, что данная схема будет применяться в Англии, однако власти Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат доступ к финансированию аналогичных программ.

Для нарушителей режима самоизоляции предусмотрены штрафы в размере £1000. В случае повторного нарушения штраф будет увеличен до £10 тыс.

Главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс заявил, что число случаев заражения коронавирусом в королевстве к середине октября может достичь 50 тыс. в день. Сейчас, по его словам, количество заражений COVID-19 в стране удваивается каждые семь дней. К середине ноября в Британии ежедневно могут умирать по 200 человек, предположил он.