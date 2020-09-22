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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Британии выплатят малообеспеченным гражданам по £500 из-за COVID

Эти деньги будут выплачены тем, кто отправится на самоизоляцию. Работодателей, которые откажут им в желании самоизолироваться, оштрафуют
Фото:Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британские власти будут выплачивать по £500 малообеспеченным гражданам, которые столкнутся с необходимостью отправляться на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Би-би-си.

По его словам, выплата будет единоразовая, а работодатели, которые откажут этой категории граждан в самоизоляции, будут оштрафованы. Министр отметил, что данная схема будет применяться в Англии, однако власти Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат доступ к финансированию аналогичных программ.

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Фото:Kirsty Wigglesworth / AP

Для нарушителей режима самоизоляции предусмотрены штрафы в размере £1000. В случае повторного нарушения штраф будет увеличен до £10 тыс.

Главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс заявил, что число случаев заражения коронавирусом в королевстве к середине октября может достичь 50 тыс. в день. Сейчас, по его словам, количество заражений COVID-19 в стране удваивается каждые семь дней. К середине ноября в Британии ежедневно могут умирать по 200 человек, предположил он.

«Поэтому задача состоит в том, чтобы каждые семь дней не фиксировалось удвоение числа заболевших. Уже предпринимаются меры, которые, как ожидается, замедлят этот рост и не позволят нам войти в этот экспоненциальный рост, а также не столкнуться с проблемами, которые вы могли бы предсказать в результате этого. Это требует скорости, требует действий», — сказал Уалланс.

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Он сообщил, что в настоящее время около 8% населения страны (около 3 млн человек) могут быть инфицированы вирусом и, следовательно, иметь антитела. «Это означает, что подавляющее большинство из нас никак не защищены и подвержены этому заболеванию», — добавил советник.

18 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в стране не избежать. «Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — сказал он.

Джонсон отметил, что он не желает объявлять в королевстве второй локдаун и останавливать экономику. В связи с этим, по его словам, правительство рассмотрит вариант усиления ограничительных мер, которые еще до конца не отменили.

По данным британского Минздрава на 21 сентября, в стране выявили 398 625 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 41 788.

По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус диагностировали у 401 122 человек, умер 41 877 пациент.

Автор
Михаил Юшков
Великобритания коронавирус COVID-19 выплаты
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