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Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина — Европейский союз, первый с начала российской специальной операции. В ходе саммита стороны обсудят поддержку, оказываемую союзом Киеву, а также оценят прогресс Украины на пути членства в ЕС. Руководство ЕС приехало в Киев накануне практически в полном составе: в делегации не только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, но и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров.

Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК
Политики
Фото:Michael Fischer / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Fischer / dpa / Global Look Press

На фото в центре: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Буча, 8 апреля 2022 года.

Урсула фон дер Ляйен один из рекордсменов по числу визитов, нанесенных в Киев с начала российской специальной военной операции. Она три раза раз посещала Украину, нынешний визит стал четвертым, а первый состоялся в апреле прошлого года.

Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский разговаривают на балконе Мариинского дворца в Киеве, 23 августа 2022 года.

Польский президент с февраля прошлого года четыре раза побывал на Украине, один из которых уже в этом году. 11 января он вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой встретился с украинским коллегой во Львове.

Российские официальные лица, комментируя визиты иностранных политиков, призывали их использовать возможность для донесения до Зеленского «посмотреть на реальное положение дел».

Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: президент Украины Владимир Зеленский встречает президента Литвы Гитанаса Науседу в Мариинском дворце в Киеве, 28 июля 2022 года.

Лидеры балтийских стран с первых дней российской военной операции поддерживают Киев. Литва первой из трех балтийских стран, в апреле прошлого года, объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. В январе 2023 года это же сделали Латвия и Эстония. Теперь вместо послов дипломатические миссии возглавляют поверенные в делах.

Фото:John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На фото: генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2022 года.

Визиты на Украину наносят не только политики, но и руководители международных организаций. Одна из самых сложных миссий у Рафаэля Гросси, руководителя МАГАТЭ. Для решения вопросов безопасности АЭС он четыре раза встречался с президентом Зеленским, а также провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года. Посещал он и Запорожскую АЭС, подконтрольную России.

В интервью CNN в января Гросси предупредил, что на атомных электростанциях Украины происшествия возможны в любой момент. Миссии агентства в январе этого года начали работать на Чернобыльской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. На Запорожской АЭС также работают специалисты агентства.

Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Бородянке, 22 января 2023 года.

Свой первый с начала российской операции визит в Киев Борис Джонсон нанес 9 апреля 2022 года. Всего в ранге действующего главы правительства он совершил три визита. В один из них, 24 августа прошлого года, Владимир Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы в знак благодарности за решительную поддержку Украины.

После ухода в отставку Джонсон не отказался от поддержки Украины, нанеся очередной визит 22 января и вновь встретившись с Зеленским. Офис украинского президента сообщил, что во время встречи они обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира». Зеленский представил ее, выступая в сентябре 2022 года в ООН. «Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.

Россия украинскую «формулу» отвергла. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — прокомментировал ее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Актеры и музыканты
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: президент Владимир Зеленский и оскаровский лауреат, актер Шон Пенн в Мариинском дворце в Киеве, 8 ноября 2022 года.

Одним из частых визитеров в Киев стал американский актер Шон Пенн. Его первая поездка состоялась 25 февраля 2022 года, тогда было объявлено, что он снимет документальный фильм о событиях. Всего актер трижды бывал на Украине. В третий приезд он передал Зеленскому в знак поддержки одну из двух своих наград «Оскар». В сентябре Москва ввела санкции против Шона Пенна, ему запрещен въезд в Россию.

Фото:Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На фото: Боно (слева), Эдж (справа) и украинский солист группы «Антитела», доброволец Тарас Тополя выступают в киевском метро, 8 мая 2022 года.

Солист и гитарист ирландской группы U2 Боно и Эдж сыграли на станции «Крещатик» 40-минутный акустический концерт, а вместе с украинской группой «Антитела» исполнили песню «Stand by me», заменив слова на «Stand by Ukraine» («Поддержи Украину»). Их примеру последовали и другие исполнители, среди которых Монатик, Макс Барских, «Океан Эльзы», а также миллиардер Ричард Брэнсон.

Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: голливудский актер и режиссер Бен Стиллер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, 20 июня 2022 года.

Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления верховного комиссара ООН по беженцам. На переговорах с Зеленским они обсуждали поддержку временно перемещенных лиц. Как и Шону Пенну, ему запретили въезд в Россию.

Фото:kozytskyy_maksym_official / Telegram
Фото: kozytskyy_maksym_official / Telegram

На фото: Анджелина Джоли во Львове, 30 апреля 2022 года.

Голливудская актриса Анджелина Джоли во время своего краткого визита на Украину до Киева не доехала, во Львове она посетила одно из медучреждений, школу-интернат и пообщалась с волонтерами, работавшими на вокзале, сообщил губернатор области Максим Козицкий.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова
мультимедиа Украина Киев Владимир Зеленский
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