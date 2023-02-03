Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

На фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Бородянке, 22 января 2023 года.

Свой первый с начала российской операции визит в Киев Борис Джонсон нанес 9 апреля 2022 года. Всего в ранге действующего главы правительства он совершил три визита. В один из них, 24 августа прошлого года, Владимир Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы в знак благодарности за решительную поддержку Украины.

После ухода в отставку Джонсон не отказался от поддержки Украины, нанеся очередной визит 22 января и вновь встретившись с Зеленским. Офис украинского президента сообщил, что во время встречи они обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира». Зеленский представил ее, выступая в сентябре 2022 года в ООН. «Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.

Россия украинскую «формулу» отвергла. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — прокомментировал ее министр иностранных дел России Сергей Лавров.