К цифровой самозащите готов лишь каждый пятый

Аналитики НАФИ изучили отношение россиян к сохранности их персональных данных

Большинство россиян считают, что за безопасность персональных данных в интернете должны отвечать государство или владельцы сайтов, но не они сами. Эксперты возражают — это ответственность всех участников процесса

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Безопасность персональных данных в интернете должны обеспечивать владельцы сайтов, провайдеры сервисов, государство, но не сам пользователь — с таким утверждением согласен 81% участников опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле этого года (участвовали 1600 человек в 53 регионах России). Показатель оказался значительно выше, чем в 2018 и 2019 годах, когда с этим утверждением соглашались 62 и 61% респондентов соответственно (в 2020 году исследование не проводилось).

При этом число интернет-пользователей, которые уверены в незащищенности своих персональных данных (паспортных, информации о здоровье, банковских реквизитов и т.д.), также выросло: до 63% против 59% в 2019-м и 54% — в 2018-м. Только треть опрошенных заявили, что их данные полностью защищены.

Больше половины респондентов (66%) жалуются на нехватку знаний в сфере кибербезопасности. В 2019 году этот показатель составлял 61%, в 2018-м — 54%. При этом заметно выросло число тех, кто готов делиться персональными данными для получения индивидуального обслуживания и персональных предложений от различных сервисов: в 2021 году с таким утверждением согласились 46% респондентов, тогда как в предыдущих исследованиях показатели были 23 и 22% соответственно.

Аналогичный показатель приводился в исследовании компании Ipsos Group: 46% опрошенных сообщили, что могут поделиться своими персональными данными обезличенно или за деньги. Чтобы улучшить потребительский опыт, то есть получать более качественно персонализированные продукты и услуги, это готовы делать 37% респондентов. Любимым брендам могут предоставить данные 27% пользователей.

Как часто происходят утечки данных

По данным ГК InfoWatch, в 2020 году было зафиксировано 2395 случаев утечки информации ограниченного доступа из коммерческих компаний, государственных органов и организаций. Примерно 11 млрд записей персональных данных и платежной информации были слиты из-за подобных утечек. К ним специалисты относят: имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, пароли, сведения о постоянном месте жительства, номера социального страхования, реквизиты банковских карт и данные о банковских счетах.

Согласно исследованию компании BI.ZONE, информация о логинах и паролях примерно 1,2 млн россиян находится в свободном доступе в интернете из-за утечек данных (причем именно в интернете, а не в даркнете, то есть за эту информацию не нужно платить).

По данным аналитиков Eset, 59% россиян хотя бы раз находили персональную информацию о себе в свободном доступе. В 70% случаев утекали номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, в 11–13% — домашние адреса, пароли и личные фотографии. Причем персональная информация в открытом доступе может использоваться мошенниками для кражи денег с применением методов социальной инженерии.

Кто должен защищать персональные данные

Гендиректор Института исследования интернета Карен Казарян указал на неверность задаваемого в рамках исследования вопроса. Он напомнил, что компании должны заниматься защитой персональных данных, поскольку это написано в законе. «По этой причине возникает ложная дихотомия, когда опрошенный в анкете выбирает заведомо верный вариант», — указал Казарян. Чтобы снизить количество утечек, он предлагает компаниям и госструктурам устанавливать принципы приватности по умолчанию, а также развивать методы обезличивания данных.

Отдельные технологические гиганты ужесточают формат работы с персональными данными. Например, Apple при недавнем обновлении операционной системы добавила функцию запрета для мобильных приложений собирать персональные данные о своих пользователях. По данным компании Branch, которая анализирует мобильные приложения, лишь 25% пользователей устройств Apple согласились разрешить приложениям отслеживать их поведение.

По мнению эксперта по информационной безопасности ГК InfoWatch Максима Анненкова, за безопасность персональной информации должны отвечать все участники процесса: «Собирающие данные компании должны принимать технические меры, чтобы защищать информацию для сокращения количества утечек. Пользователям необходимо регулярно повышать цифровую грамотность: внимательно относиться к тем компаниям и ресурсам, которым передаются данные, перепроверять официальные сайты и не вводить личные данные, если веб-сайт кажется сомнительным, не распространять персональные данные через соцсети и мессенджеры, пользоваться зашифрованными архивами».

Директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов также считает, что все должны заботиться о сохранности персональных данных. Для сокращения числа утечек, по словам Хайретдинова, необходимо закрывать ноутбук, когда вы покидаете рабочее место; использовать длинные фразы в качестве паролей; не использовать компьютер без установленного на нем VPN; не отдавать телефон чужим людям; не использовать облачные сервисы для хранения конфиденциальной информации и не пересылать ее в мессенджерах при подключении к неизвестному источнику WI-FI. «В некоторых коллективах для выработки привычки закрывать ноутбук у особо ленивых и невнимательных разработано интересное наказание: если вы оставили включенный ноутбук без присмотра, ваш коллега может подойти и сделать рассылку в общем чате от вашего имени, что сегодня вечером вы угощаете всех пиццей», — рассказал эксперт.