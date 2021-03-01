Россияне будут давать больше согласий на обработку персональных данных

Новый закон значительно ужесточает правила обработки и распространения персональных данных лиц для операторов и бизнеса, сообщил РБК Александр Надмитов, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры». Так, до обработки персональных данных из открытых источников надо будет убеждаться в том, что человек дал согласие на их распространение. Кроме того, нужно будет проверять наличие условий и ограничений на обработку данных другими операторами, пояснил Надмитов. В новом законе прописаны условия обработки тех персональных данных, которые россияне разрешат распространять, рассказала в беседе с РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.
Как будет предоставляться согласие
Россияне смогут предоставить согласие непосредственно оператору или с использованием информационной системы Роскомнадзора, сообщила Екатерина Тягай. В своем специальном согласии субъект должен будет прямо определить перечень персональных данных, которые смогут быть распространены оператором. Оператор обязан будет предоставить субъекту возможность произвести такое определение по каждой категории разрешенных для распространения персональных данных, указанной в согласии на их обработку, рассказала юрист.
Надмитов отметил, что закон не содержит требования об обязательной письменной форме согласия на распространение. По его словам, требования к содержанию согласия на распространение будут установлены Роскомнадзором. На данный момент соответствующих актов регулятора нет. В любом случае операторам придется дополнять и конкретизировать свои стандартные согласия на обработку персональных данных, сказал юрист.
Новый закон особенно затронет владельцев (операторов) онлайн-ресурсов и сервисов, которые позволяют пользователям делиться информацией с неограниченным кругом лиц. Также закон повлияет на тех, кто использует в своей работе информацию из открытых источников, в частности СМИ, компании, использующие системы мониторинга поведения в интернете, считает Надмитов.
Как по новому закону будут удалять персональные данные
Россияне смогут в любое время потребовать прекратить передачу или распространение персональных данных, напомнил о положениях закона Надмитов. Действие согласия на обработку персональных данных прекращается с момента поступления оператору требования их обладателя.
При этом запреты на использование персональных данных не распространяются на случаи обработки информации в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством, указал юрист.
В начале декабря Ассоциация больших данных (объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, мобильных операторов) просила Госдуму не принимать нововведения в закон о персональных данных. Компании опасались, что закон усложнит обработку общедоступных персональных данных. В частности, в заявлении говорилось, что закон может создать правовую неопределенность при использовании данных в тех случаях, когда пользователь дает двум социальным сетям согласие на обработку данных, но с разными параметрами.
Также требования могут привести к дополнительным расходам площадок на доработку интерфейсов, причем российские ресурсы окажутся в невыгодном положении, так как контролировать соблюдение требований иностранцами будет невозможно, считает бизнес. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отмечал, что изменения могут осложнить работу компаний, которые используют искусственный интеллект и большие данные.
Авторы
Анастасия Батманова, Любовь Порываева