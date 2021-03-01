Россияне будут давать больше согласий на обработку персональных данных

Операторы не смогут использовать персональные данные по умолчанию. На конкретные действия по использованию данных нужно будет получать согласие

Фото: Fabian Strauch / dpa / picture-alliance / ТАСС

С 1 марта вступает в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Он опубликован на официальном портале правовых данных.

Общедоступные персональные данные — это те, которые содержатся в профилях в социальных сетях, на сайтах объявлений. Обычно это имя, фамилия, город проживания, телефон, электронная почта или личные фотографии. В этом случае оператором данных выступает владелец площадки, который обрабатывает данные о своих пользователях.

Согласно нововведениям, такую информацию нельзя будет распространять по умолчанию — у граждан должна быть возможность выбрать, какие конкретно данные можно будет использовать публично. На данные, которые разрешено распространять, операторам нужно оформлять отдельное согласие.

При этом если человек будет «молчать или бездействовать» из-за своих персональных данных, то это нельзя будет считать его согласием на их распространение. Если такого отдельного согласия на распространение нет, считается, что это запрещено. Согласие потребуется на каждое действие, например передачу данных третьим лицам или публикацию в открытом доступе