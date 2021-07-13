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Остров свободы от лекарств и электричества
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Остров свободы от лекарств и электричества
Газета № 108 (3397) (1307) Политика,
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Остров свободы от лекарств и электричества

На Кубе прошли крупнейшие с начала 1990-х акции протеста
В воскресенье в нескольких городах Кубы прошли многочисленные акции протеста. Власти страны обвинили США в подстрекательстве демонстрантов, признав, однако, что у кубинцев есть поводы для недовольства
Фото: Yander Zamora / EPA / ТАСС
Фото: Yander Zamora / EPA / ТАСС

Как кубинцы вспомнили о протестах

В минувшие выходные улицы сразу нескольких кубинских городов были заполнены протестующими с антиправительственными лозунгами, кое-где дело дошло до столкновений с полицией.

Первым городом, где начались протесты, стал Сан-Антонио-де-лос-Баньос с населением 46 тыс. человек, находящийся к югу от Гаваны, уточняет The Financial Times. Кроме того, в течение воскресного дня антиправительственные акции прошли по меньшей мере в восьми городах, в том числе в Пальма-Сориано, Матансасе и в кубинской столице. В каждом на улицы вышли сотни человек. Наиболее популярными были лозунги «Долой диктатуру», «Свобода», «Родина и жизнь» (переиначенный лозунг кубинской революции «Родина или смерть»), сообщают The Guardian и El Pais. По данным последней, в акциях приняли участие тысячи человек. Лозунги «Свобода» и «Долой диктатуру» были растиражированы в социальных сетях, пишет El Pais.

Полиция в немногочисленных случаях использовала перцовый спрей и дубинки, однако массового насилия не было; при этом сообщалось о перебоях в работе интернета на острове.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в воскресенье посетил Сан-Антонио-де-лос-Баньос, а затем выступил со срочным телеобращением. В нем он обвинил в подстрекательстве к протестам США, но признал, что у некоторых кубинцев могут быть поводы для недовольства. «[Есть люди, испытывающие] недовольство ситуацией, в которой они живут», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства призвал сторонников властей также выйти на улицы. «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», — пригрозил Диас-Канель, с апреля этого года возглавляющий Коммунистическую партию Кубы и сменивший на этом посту Рауля Кастро, что ознаменовало конец правления братьев Кастро. В Гаване его призыв услышали — в воскресенье там прошла и акция в поддержку правительства. «Мы вышли, чтобы защитить свои завоевания», — заявила The Guardian одна из участниц митинга.

Нынешние протесты, как и ситуация в кубинской экономике, напомнили многим аналитикам период, последовавший за распадом СССР, когда Москва перестала оказывать щедрую финансовую поддержку стране. В 1994 году на острове постоянно проходили многотысячные марши протеста, после чего началась одна из массовых волн эмиграции в США.

Что могло спровоцировать выступления

В Сан-Антонио-де-лос-Баньос опрошенные The Financial Times участники протестов говорили, что устали от коммунистического режима, от магазинов, где все продается за доллары, от ограничений из-за пандемии и перебоев с поставками товаров даже первой необходимости. «Я здесь из-за голода, потому что нет лекарств, потому что отключают электричество, потому что всего не хватает», — цитирует Guardian 40-летнего участника демонстрации.

«Пока очень мало объективной информации по ситуации. Вряд ли можно говорить о конкретном зачинщике, скорее это стихийные протесты против отключения электричества и ограничительных мер в пандемию», — прокомментировал РБК старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Неправительственные организации на Кубе находятся в подпольном положении, они пока никак себя не проявили, продолжает он. «Сработал эффект снятия табу на протесты, в одном месте случайно полыхнуло, соцсети подхватили и разнесли информацию о протестах, это стало поводом для акций в других местах», — предположил Пятаков.

«Протесты начались спонтанно в небольших городах как ответ на ситуацию в экономике и сфере здравоохранения и добрались до Гаваны во второй половине дня воскресенья. Прецеденты в последние месяцы уже были — был протест артистов («Движение Сан-Исидро» и «Группы 27 ноября»)», — сказал РБК эксперт клуба «Валдай» Андрес Сербин, исполнительный директор основанного в Никарагуа Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES).

«Движение Сан-Исидро» в 2018 году создали несколько кубинских музыкантов, журналистов и ученых, протестующих против цензуры в сфере культуры. В ноябре прошлого года они провели акцию протеста, забаррикадировавшись в одном из домов в гаванском районе Сан-Исидро и требуя освобождения одного из задержанных участников группы. Спустя неделю полиция провела штурм здания, задержав всех находившихся там. После этого у здания Министерства культуры прошла еще одна акция протеста. Президент Кубы также обвинял участников «Движения Сан-Исидро» в связях с США.

Ключевые факторы недовольства — рост цен на продовольствие и его нехватка, отключение электричества, нехватка медицинских препаратов из-за экономического кризиса и туристического спада, медленность экономических реформ, перечисляет Сербин. Не сбылись и надежды, что при новом президенте США Джо Байдене начнется нормализация отношений, как это было при Бараке Обаме, отметил эксперт.

Как на протесты ответили США

В Майами, где проживает многочисленная кубинская диаспора, прошли акции солидарности. Губернатор-республиканец Рон Де Сантис написал в Twitter, что Флорида поддерживает народ Кубы, «который вышел на улицы против тиранического режима в Гаване». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что «США поддерживают свободу выражения мнения и собраний по всей Кубе и осудят любое насилие, направленное против мирных протестантов».

Что происходит с кубинской экономикой

На состояние кубинской экономики в последнее время сильно влияли наложенные 45-м президентом США Дональдом Трампом санкции (было введено около 200 новых ограничительных мер) и пандемия. В конце прошлого года на Кубе, в частности, закрылись пункты денежных переводов системы Western Union, что ограничило возможности населения получать финансовую поддержку от находящихся за границей родственников.

Этот год правительство Кубы начало с реформы финансовой системы, отказавшись от двойной валютной системы: прежде кубинский песо и кубинский конвертируемый песо были в ходу одновременно. Кубинскими песо пользовались жители острова, а конвертируемым песо, стоимость которого приравнивалась к одному доллару, — в основном предприятия в сфере туризма. Во время реформы кубинцы могли обменять конвертируемый песо на обычный по курсу 1:24, что фактически означало девальвацию кубинской валюты.

В стране налицо дефицит товаров первой необходимости, в том числе лекарств, пишет Reuters. Для борьбы с дефицитом правительство открыло магазины, где товары продаются за доллары, однако обменять песо на доллары крайне сложно. В итоге цены взлетели, инфляция составит минимум 500% в этом году, сказал Reuters бывший экономист кубинского Центробанка Павел Видал.

Из-за прошлогоднего решения властей закрыть в связи с пандемией для туристов въезд на остров серьезно пострадала туристическая отрасль, которая представляет собой один из важнейших источников доходов страны. Ограничительные меры сохраняются и сейчас — в большинстве провинций действует комендантский час, закрыты развлекательные учреждения, рестораны и кафе работают навынос, сообщает российское посольство в Гаване.

Кубинцы и коронавирус

Довольно долго на острове фиксировались немногочисленные случаи COVID-19. Но в последнее время число заболевших стало расти. Министерство здравоохранения сообщает, что 11 июля в стране с населением 11 млн человек было зафиксировано 6923 новых случая заражения и 47 смертей (данные приводит правительство). На Кубе разработана собственная вакцина, привиты 15% населения. Пандемия создала дополнительные трудности для системы здравоохранения — в аптеках дефицит лекарств: в провинциях люди часами стоят в очередях, однако удовлетворить ажиотажный спрос на медикаменты невозможно.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Куба , протесты , Кастро
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