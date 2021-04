«Ведомости» ушли за ₽160 млн и долги

Новый собственник одного из ведущих российских деловых изданий раскрыл подробности сделки

В мае 2020 года компания — издатель «Ведомостей» была продана за 160 млн руб. Новый собственник также за 14 млн руб. заключил договоры с прежними инвесторами газеты об уступке требований по ранее выданным займам

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

АО «Бизнес Ньюс Медиа», на которое оформлен бизнес «Ведомостей», было продано 27 мая 2020 года за 160 млн руб., или $2,2 млн по курсу ЦБ на тот день. Об этом говорится в отчетности АО «Саппорт», которое тогда заключило соответствующий договор купли-продажи с прежним владельцем издания — АО «Аркан Инвестмент».

Единственный акционер АО «Саппорт» — основатель медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. Новым собственником «Ведомостей» он объявил себя 29 мая 2020 года. Чуть позже в интервью РБК Еремин утверждал, что использовал для сделки собственные средства.

Кроме того, Еремин, по его словам, выкупил с дисконтом «несколько долгов», сумму которых не назвал. В отчетности «Саппорта» упоминаются два договора уступки прав (требования): один заключен с АО «Аркан Инвестмент», цена уступки составила 9 млн руб., второй — с ООО «Ясно Паблишинг», цена уступки — 5 млн руб. Из отчетности уже АО «Бизнес Ньюс Медиа» следует, что АО «Аркан Инвестмент» ранее предоставило заем на 301,2 млн руб., ООО «Ясно Паблишинг» — на 183,8 млн руб.

В 2019 году чистый убыток АО «Бизнес Ньюс Медиа» равнялся 48,5 млн руб. при выручке 850 млн руб. По итогам 2020-го чистый убыток увеличился почти в три раза, до 134 млн руб., при 578,8 млн выручки.

В интервью РБК новый собственник «Ведомостей» также упоминал , что при покупке внес «определенную сумму денег» для погашения текущих операционных долгов издания, чтобы редакция могла в ближайшие несколько месяцев «спокойно развиваться». АО «Саппорт», как указано в его отчетности, в день заключения сделки предоставило заем компании-издателю на 60 млн руб. Этот заем был пятилетним под 6% годовых, уточняется в отчетности уже компании — издателя «Ведомостей».

Финансовую поддержку изданию оказывали в прошлом году и другие структуры Еремина: в сентябре они предоставили займы на 32,9 млн руб.

Гендиректор АО «Саппорт» и «АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отказался от комментариев. Иван Еремин и его представитель не ответили на запрос РБК.

«Ведомости» в цифрах Один номер газеты «Ведомости» в сентябре 2020 — феврале 2021 года читали, по информации Mediascope, в среднем 151 тыс. жителей крупных городов старше 16 лет. За аналогичный период предыдущего года этот показатель был чуть больше — 157 тыс. человек.

жителей крупных городов старше 16 лет. За аналогичный период предыдущего года этот показатель был чуть больше — 157 тыс. человек. Всероссийская ежедневная аудитория сайта vedomosti.ru на мобильных устройствах и десктопах в январе 2021 года, по данным Mediascope, равнялась 172,3 тыс. человек старше 12 лет. В январе 2020-го это были 183,7 тыс. человек.

человек старше 12 лет. В январе 2020-го это были человек. В марте 2021 года индекс цитируемости «Ведомостей» составлял, по версии «Медиалогии», 647,8 пункта (шестое место в рейтинге самых цитируемых газет), годом ранее — 1474 пункта, что соответствует третьему месту в рейтинге. С 2015 года владельцами «Ведомостей» была Яна Мозель-Кудрявцева, супруга Демьяна Кудрявцева, с 2018-го — Иветта Воронова, родственница делового партнера Кудрявцева Владимира Воронова. Сам Кудрявцев называл себя, Воронова и Мартина Помпадура инвесторами издания. Все трое до марта 2020 года входили в совет директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Партнеры выкупили издание у Sanoma Corp. и собственников Financial Times и The Wall Street Journal в 2015 году. Известно, что тогда издание было выкуплено вместе с правами требования за €10 млн (около 679 млн руб. по среднему курсу ЦБ за 2015 год).

РБК направил запрос Кудрявцеву.

Стоимость «Ведомостей» всегда складывалась из стоимости компании и стоимости долгов, поэтому указанные в отчетности 160 млн руб. — лишь часть сделки, настаивает собеседник РБК, знакомый с деталями прошлогодних переговоров.

В феврале 2021 года стало известно, что кипрская New Grand Venture Holdings, которая представляет интересы Кудрявцева и наследников бизнесмена Дмитрия Босова, подала иск к новому издателю «Ведомостей» на 150,6 млн руб. только за роялти перед прошлыми акционерами Financial Times и The Wall Street Journal, и это лишь часть долга, утверждал истец.

Просроченная задолженность АО «Бизнес Ньюс Медиа» на 31 декабря 2020 года составляла как раз 150,6 млн руб., следует из отчетности компании. В целом кредиторская задолженность равнялась на тот момент 955,5 млн руб.