Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,44 75,68 EUR Нал. 91,38 90,56 USD Бирж. 75,88 -0,45 EUR Бирж. 90,77 -0,60 USD ЦБ. 76,98 +1,30 EUR ЦБ. 92,23 +1,69 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 61432,00 -1839,00 IMOEX 3568,51 -0,23% RTSI 1474,85 -1,02% Brent 67,22 +0,89% DJIA 34035,99 +0,90% Nasdaq 14038,76 +1,31%
«Ведомости» ушли за ₽160 млн и долги
Лента новостей
МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у берегов Камчатки 09:28, Политика Философ с Уолл-стрит: правила инвестирования Билла Миллера 09:23, PRO Мужчина открыл стрельбу в здании FedEx в Индианаполисе 09:14, Общество Три способа копить на пенсию для самозанятых 09:03, РБК и НПФ «Будущее» «Яндекс.Карты» начали показывать пункты вакцинации от коронавируса 09:00, Общество Таксисты и таксопарки «Яндекса» заработали в год пандемии 300 млрд руб. 09:00, Экономика Возвращаем переплату по страховым взносам с выплат социального характера 08:54, PRO Россиянин оформил рекорд сезона клуба НХЛ и хет-трик Горди Хоу. Видео 08:50, Спорт ЦБ отозвал лицензию у второго банка за утро 08:49, Финансы Туроператоры сравнили цены на курортах России после ограничений с Турцией 08:34, Общество Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз 08:34, РБК и Деринат Как видеоконференции стали главным драйвером рынка пластической хирургии 08:32, PRO Панарин и Шестеркин стали лучшими игроками в матче с «Нью-Джерси». Видео 08:32, Спорт Байден назвал США и Россию великими державами 08:28, Политика Египет вместо Турции, новые угрозы Байдена. Главное за ночь 08:26, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля 08:16, Общество Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей 08:05, РБК и Альфа-Банк Владелец «Ведомостей» раскрыл цену покупки издания 08:00, Технологии и медиа Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником V» животных 07:58, Общество Агрессивные игры: как Asmodee монополизирует рынок настолок 07:56, PRO Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке 07:37, РБК и СберБизнес Байден допустил несколько оговорок в речи о России 07:35, Общество Что надо знать o шинах. Тест 07:08, РБК и Nokian Tyres ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» 07:01, Финансы Компания мэрии Москвы купила «платиновые апартаменты» в башне «Федерация» 07:00, Бизнес В приморской школе обрушилась стена 06:51, Общество В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 06:39, РБК и Русский продукт Япония примет оперативные меры по вопросу сброса воды с АЭС «Фукусима-1» 06:34, Общество
Газета
«Ведомости» ушли за ₽160 млн и долги
Газета № 053 (3342) (1604) Технологии и медиа,
0

«Ведомости» ушли за ₽160 млн и долги

Новый собственник одного из ведущих российских деловых изданий раскрыл подробности сделки
В мае 2020 года компания — издатель «Ведомостей» была продана за 160 млн руб. Новый собственник также за 14 млн руб. заключил договоры с прежними инвесторами газеты об уступке требований по ранее выданным займам
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

АО «Бизнес Ньюс Медиа», на которое оформлен бизнес «Ведомостей», было продано 27 мая 2020 года за 160 млн руб., или $2,2 млн по курсу ЦБ на тот день. Об этом говорится в отчетности АО «Саппорт», которое тогда заключило соответствующий договор купли-продажи с прежним владельцем издания — АО «Аркан Инвестмент».

Единственный акционер АО «Саппорт» — основатель медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. Новым собственником «Ведомостей» он объявил себя 29 мая 2020 года. Чуть позже в интервью РБК Еремин утверждал, что использовал для сделки собственные средства.

Бизнес
Новый владелец «Ведомостей» — РБК: «Планирую быть хранителем догмы»

Кроме того, Еремин, по его словам, выкупил с дисконтом «несколько долгов», сумму которых не назвал. В отчетности «Саппорта» упоминаются два договора уступки прав (требования): один заключен с АО «Аркан Инвестмент», цена уступки составила 9 млн руб., второй — с ООО «Ясно Паблишинг», цена уступки — 5 млн руб. Из отчетности уже АО «Бизнес Ньюс Медиа» следует, что АО «Аркан Инвестмент» ранее предоставило заем на 301,2 млн руб., ООО «Ясно Паблишинг» — на 183,8 млн руб.

В 2019 году чистый убыток АО «Бизнес Ньюс Медиа» равнялся 48,5 млн руб. при выручке 850 млн руб. По итогам 2020-го чистый убыток увеличился почти в три раза, до 134 млн руб., при 578,8 млн выручки.

В интервью РБК новый собственник «Ведомостей» также упоминал, что при покупке внес «определенную сумму денег» для погашения текущих операционных долгов издания, чтобы редакция могла в ближайшие несколько месяцев «спокойно развиваться». АО «Саппорт», как указано в его отчетности, в день заключения сделки предоставило заем компании-издателю на 60 млн руб. Этот заем был пятилетним под 6% годовых, уточняется в отчетности уже компании — издателя «Ведомостей».

Финансовую поддержку изданию оказывали в прошлом году и другие структуры Еремина: в сентябре они предоставили займы на 32,9 млн руб.

Гендиректор АО «Саппорт» и «АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отказался от комментариев. Иван Еремин и его представитель не ответили на запрос РБК.

«Ведомости» в цифрах

  • Один номер газеты «Ведомости» в сентябре 2020 — феврале 2021 года читали, по информации Mediascope, в среднем 151 тыс. жителей крупных городов старше 16 лет. За аналогичный период предыдущего года этот показатель был чуть больше — 157 тыс. человек.
  • Всероссийская ежедневная аудитория сайта vedomosti.ru на мобильных устройствах и десктопах в январе 2021 года, по данным Mediascope, равнялась 172,3 тыс. человек старше 12 лет. В январе 2020-го это были 183,7 тыс. человек.
  • В марте 2021 года индекс цитируемости «Ведомостей» составлял, по версии «Медиалогии», 647,8 пункта (шестое место в рейтинге самых цитируемых газет), годом ранее — 1474 пункта, что соответствует третьему месту в рейтинге.

С 2015 года владельцами «Ведомостей» была Яна Мозель-Кудрявцева, супруга Демьяна Кудрявцева, с 2018-го — Иветта Воронова, родственница делового партнера Кудрявцева Владимира Воронова. Сам Кудрявцев называл себя, Воронова и Мартина Помпадура инвесторами издания. Все трое до марта 2020 года входили в совет директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Партнеры выкупили издание у Sanoma Corp. и собственников Financial Times и The Wall Street Journal в 2015 году. Известно, что тогда издание было выкуплено вместе с правами требования за €10 млн (около 679 млн руб. по среднему курсу ЦБ за 2015 год).

РБК направил запрос Кудрявцеву.

Технологии и медиа
Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания Демьян Кудрявцев

Стоимость «Ведомостей» всегда складывалась из стоимости компании и стоимости долгов, поэтому указанные в отчетности 160 млн руб. — лишь часть сделки, настаивает собеседник РБК, знакомый с деталями прошлогодних переговоров.

В феврале 2021 года стало известно, что кипрская New Grand Venture Holdings, которая представляет интересы Кудрявцева и наследников бизнесмена Дмитрия Босова, подала иск к новому издателю «Ведомостей» на 150,6 млн руб. только за роялти перед прошлыми акционерами Financial Times и The Wall Street Journal, и это лишь часть долга, утверждал истец.

Просроченная задолженность АО «Бизнес Ньюс Медиа» на 31 декабря 2020 года составляла как раз 150,6 млн руб., следует из отчетности компании. В целом кредиторская задолженность равнялась на тот момент 955,5 млн руб.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: газета , «Ведомости» , сделка , Демьян Кудрявцев
Материалы по теме
Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях» Технологии и медиа
«Ведомости» сообщили о смене владельца Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter