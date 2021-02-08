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СМИ узнали о требовании наследников Босова долга от издателя «Ведомостей»

Компания, представляющая интересы Демьяна Кудрявцева и наследников Босова, потребовала от нового издателя «Ведомостей» часть долга за роялти перед Financial Times и The Wall Street Journal

Кипрская компания New Grand Venture Holdings (NGV), которая представляет наследников бизнесмена Дмитрия Босова (покончил с собой в мае 2020 года) и бывшего владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, потребовала от нового издателя газеты Ивана Еремина 150,6 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо NGV гендиректору АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издает «Ведомости») Михаилу Нелюбину и источники на медиарынке.

Эта сумма — часть долга «Ведомостей» за роялти перед предыдущими акционерами, Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ), которую выкупил Босов. NGV заявила, что может истребовать ее через суд.

От «Ведомостей», Кудрявцева, нынешнего собственника издания Ивана Еремина и представителя группы «Аллтек», принадлежавшей Босову и его партнерам, «Коммерсанту» не удалось получить комментарии.

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Бренды FT и WSJ получали лицензионные платежи за то, что делились с «Ведомостями» контентом. До продажи издания Кудрявцеву «Ведомости» платили FT, WSJ и третьему акционеру, финской Sanoma, 18% от выручки, или около 160 млн руб. ежегодно. Кудрявцев выкупил газету и долги с дисконтом в 2015 году. По данным «Медузы», сумма сделки составила €10 млн, в том числе FT и WSJ продали права требования на €6,7 млн за €4 млн, а долг перед Sanoma был продан за €2,47 млн. Сам Кудрявцев в интервью «Дождю» говорил, что сделка обошлась в €13 млн.

Позже долги были консолидированы на компаниях Кудрявцева и его партнеров Владимира Воронова и Мартина Помпадура. По данным «Коммерсанта», на момент продажи «Ведомостей» весной 2020 года долг БНМ перед «Аркан Инвестмент», принадлежащей племяннице Воронова Иветте, составлял 301,2 млн руб. Долг перед Sanoma на 183,8 млн руб. вместе с частью изданий из ее портфеля перешел «Ясно Паблишинг» Яны Мозель-Кудрявцевой (жена Демьяна Кудрявцева). По словам источников «Коммерсанта», NGV выкупила у структур Кудрявцева права требования на 150 млн руб. за «несколько десятков миллионов рублей».

Экс-сотрудник БНМ заявил, что обязательства «Ясно Паблишинг» не облагаются налогом, так как возникли от задолженности перед российским юрлицом Sanoma. Долг «Аркану» возник из-за переуступки обязательств нерезидентов России и облагается налогом на прибыль в размере 60 млн руб. и НДС на 65 млн руб., а долг NGV — НДС в размере 32,5 млн руб, заявил собеседник издания.

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По данным источников «Коммерсанта», NGV требовала от БНМ погасить долг еще в апреле прошлого года «в качестве сигнала потенциальным новым собственникам» «Ведомостей». Еще один собеседник «Коммерсанта» сообщил, что долги перед «Ясно Паблишинг» и «Арканом» учтены в стоимости сделки и не планируются к предъявлению, а задолженность перед Босовым отдельно обговаривалась как обязательная к погашению.

О том, что бывшие владельцы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании-издателя АО «БНМ», стало известно в марте прошлого года. Собственником газеты стал глава медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. За сменой издателя газеты последовала смена руководства. Бывший главред «Ведомостей» Илья Булавинов покинул пост 23 марта, на его место пришел Андрей Шмаров.

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Босов «Ведомости» долг Демьян Кудрявцев медиа
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