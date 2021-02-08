СМИ узнали о требовании наследников Босова долга от издателя «Ведомостей»

Компания, представляющая интересы Демьяна Кудрявцева и наследников Босова, потребовала от нового издателя «Ведомостей» часть долга за роялти перед Financial Times и The Wall Street Journal

Кипрская компания New Grand Venture Holdings (NGV), которая представляет наследников бизнесмена Дмитрия Босова (покончил с собой в мае 2020 года) и бывшего владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, потребовала от нового издателя газеты Ивана Еремина 150,6 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо NGV гендиректору АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издает «Ведомости») Михаилу Нелюбину и источники на медиарынке.

Эта сумма — часть долга «Ведомостей» за роялти перед предыдущими акционерами, Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ), которую выкупил Босов. NGV заявила, что может истребовать ее через суд.

От «Ведомостей», Кудрявцева, нынешнего собственника издания Ивана Еремина и представителя группы «Аллтек», принадлежавшей Босову и его партнерам, «Коммерсанту» не удалось получить комментарии.

Бренды FT и WSJ получали лицензионные платежи за то, что делились с «Ведомостями» контентом. До продажи издания Кудрявцеву «Ведомости» платили FT, WSJ и третьему акционеру, финской Sanoma, 18% от выручки, или около 160 млн руб. ежегодно. Кудрявцев выкупил газету и долги с дисконтом в 2015 году. По данным «Медузы», сумма сделки составила €10 млн, в том числе FT и WSJ продали права требования на €6,7 млн за €4 млн, а долг перед Sanoma был продан за €2,47 млн. Сам Кудрявцев в интервью «Дождю» говорил, что сделка обошлась в €13 млн.