Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания

Демьян Кудрявцев, один из инвесторов «Ведомостей», признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство. По словам Кудрявцева, незадолго до своей смерти, газету хотел купить миллиардер Дмитрий Босов

Демьян Кудрявцев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Демьян Кудрявцев в эфире телеканала «Дождь» в четверг, 14 мая заявил, что у его партнеров — Мартина Помпадура и Владимира Воронова — закончилось желание «рисковать на российской территории».

«Все-таки Россия сегодня с ее конституционной правкой и всем остальным это уже не то, что Россия была пять лет назад», — пояснил Кудрявцев, отметив, что и денег на дальнейшее развитие издания у его партнеров также нет.

Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей». «Коронавирус его [издание] убьет, если его не продать, потому что больше вкладывать в него мы не можем», — признался Кудрявцев.

17 марта было объявлено, что инвесторы «Ведомостей» — Кудрявцев, Воронов и Помпадур — договорились о продаже издания управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и гендиректору ИД «Наша версия» Константину Зятькову. Через несколько дней и.о главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров.

Сделка по состоянию на 14 мая до сих пор не закрыта, уточнил в эфире «Дождя» Кудрявцев. В конце апреля стало известно, что из сделки вышел Голубович.