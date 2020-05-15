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Технологии и медиа ,  
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Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания

Демьян Кудрявцев, один из инвесторов «Ведомостей», признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство. По словам Кудрявцева, незадолго до своей смерти, газету хотел купить миллиардер Дмитрий Босов
Демьян Кудрявцев
Демьян Кудрявцев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Демьян Кудрявцев в эфире телеканала «Дождь» в четверг, 14 мая заявил, что у его партнеров — Мартина Помпадура и Владимира Воронова — закончилось желание «рисковать на российской территории».

«Все-таки Россия сегодня с ее конституционной правкой и всем остальным это уже не то, что Россия была пять лет назад», — пояснил Кудрявцев, отметив, что и денег на дальнейшее развитие издания у его партнеров также нет.

Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей». «Коронавирус его [издание] убьет, если его не продать, потому что больше вкладывать в него мы не можем», — признался Кудрявцев.

17 марта было объявлено, что инвесторы «Ведомостей» — Кудрявцев, Воронов и Помпадур — договорились о продаже издания управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и гендиректору ИД «Наша версия» Константину Зятькову. Через несколько дней и.о главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров.

Сделка по состоянию на 14 мая до сих пор не закрыта, уточнил в эфире «Дождя» Кудрявцев. В конце апреля стало известно, что из сделки вышел Голубович.

Как Кудрявцев связан с «Ведомостями»

Бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев весной 2015 года приобрел треть компании, на которую тогда был оформлен бизнес «Ведомостей». В конце того же года семья Кудряцева стала единственным собственником издания, получив доли The Wall Street Journal и Financial Times.

Поскольку с 2016 года закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть более 20% в компании-учредителе СМИ, Кудрявцев, который не мог официально подтвердить свой отказ от гражданства Израиля, не мог быть собственником «Ведомостей» (позже Кудрявцев был лишен российского гражданства). Поэтому издание было переоформлено на компанию его жены Яну Мозель-Кудрявцеву. С 2018 года новым бенефициаров «Ведомостей» стала Иветта Воронова, родственница Владимира Воронова, делового партнера Кудрявцева.

Выкупить «Ведомости» у Кудрявцева и его партнеров хотел банк «Югра», рассказал 14 мая в эфире «Дождя» Кудрявцев. Поступали, по его словам, и предложения, за которыми явно стояла «Роснефть».

Журналисты «Ведомостей» обвинили Шмарова в нарушении редакционных стандартов: и.о. главного редактора изменил заголовок статьи о «Роснефти» без уведомления автора, удалил с сайта колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти», а позже, как утверждают журналисты, запретил публиковать опросы «Левада-Центра».

Шмаров отрицал введение цензуры в газете, заявив ТАСС, что не стоит преувеличивать творческие разногласия в коллективе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на разрешение конфликта в издании.

В эфире «Дождя» Кудрявцев заявил о том, что на фоне конфликта редакции со Шмаровым пытался отменить уже анонсированную сделку. По словам Кудрявцева, он предложил выкупить издание своему другу миллиардеру Дмитрию Босову (покончил жизнь самоубийством 6 мая). Босов, как утверждает Кудрявцев, четыре дня вел переговоры с редакторами «Ведомостей», поставив свои условия о корректировке редакционной политики. В итоге переговоры закончились безрезультатно — Босов отказался от покупки, отметил Кудрявцев.

Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
Дмитрий Босов

Переговоры вел шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков, уточнил Кудрявцев, отметив, что Симаков был одним из авторов опубликованного 12 мая в «Ведомостях» расследования. В совместном материале «Ведомостей», Forbes, «Медузы» и The Bell сообщалось, что подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР через цепочку компаний является кредитором компании-владельца «Ведомостей».

Симаков как один из авторов расследования не упомянул в статье о переговорах с Босовым, указывает Кудрявцев. «Это нарушение стандартов «Ведомостей» по всем форматам, — считает Кудрявцев. — У них эта информация [о переговорах] была. И даже если они отделяют ее от журналистской (она корпоративная), тогда Дмитрий Симаков не мог принимать участие в написании этой заметки».

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Общество
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Я и старшие редакторы «Ведомостей» разговаривали с разными людьми, в том числе и с Босовым, о будущем нашего коллектива. Потому что мы чувствуем ответственность за всех наших коллег, — прокомментировал РБК слова Кудрявцева Симаков. — Но до реальных переговоров дело не дошло. Поэтому никакого конфликта интересов ни у меня, ни у «Ведомостей» нет».

Как Кудрявцев прокомментировал расследование

Кудрявцев в эфире «Дождя» прокомментировал и само расследование. Долг, который на конец 2018 года составлял 2,4 млрд руб., был погашен в 2019-м, настаивает Кудрявцев, подчеркивая, что никогда не скрывал от редакции «Ведомостей» этих финансовых подробностей. Привлеченные сначала в Газпромбанке, а потом переоформленные на ВБРР средства, по версии Кудрявцева, были нужны для того, чтобы создать платформу для дальнейшего развития медиабизнеса, но ни один из проектов реализовать не удалось.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев
Теги: Демьян Кудрявцев, Дмитрий Босов, СМИ, журналистика, Ведомости
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