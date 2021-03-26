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Газета
₽15 млрд первого отжима
Газета № 038 (3327) (2603) Бизнес,
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₽15 млрд первого отжима

Эксперты KPMG оценили потери производителей из-за регулирования цен на подсолнечное масло
Из-за заморозки цен на подсолнечное масло его производители уже потеряли ₽15 млрд, а по итогам года могут недосчитаться ₽50 млрд, подсчитала KPMG. Бизнес свои потери пока оценивает скромнее
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

С момента введения по инициативе чиновников предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, предоставила РБК свои расчеты консалтинговая компания KPMG. В условиях сложившегося «экспортного диспаритета» на рынке, то есть при расхождении цен на внутреннем и внешних рынках, недополученные доходы производителей подсолнечного масла от продаж на внутреннем рынке составляют 30–40 тыс. руб. с 1 т, указывает директор центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Илья Строкин. По его оценке, по итогам года с учетом изменений конъюнктуры рынка величина недополученных доходов может превысить 50 млрд руб.

Почему зафиксированы цены на подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло, а также на сахар государство и бизнес договорились зафиксировать в декабре 2020 года, после того как президент Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов.

Предельные цены, по которым заводы-производители должны продавать торговым сетям подсолнечное масло, а те — своим покупателям, были установлены в специальных соглашениях, подписанных участниками рынка, а также Минсельхозом и Минпромторгом. Согласно этим договоренностям, 1 л подсолнечного масла должен стоить не больше 95 руб. в опте и 110 руб. в рознице.

На этой неделе правительство объявило, что меры по сдерживанию цен доказали свою эффективность, и поручило продлить их. Фиксированные цены на подсолнечное масло сохранятся до октября.

Экономика
Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Введенное в декабре государственное регулирование достигло своей цели — цены в магазине на подсолнечное масло стабилизировались, население покупало этот продукт по доступным ценам, констатирует Строкин. Он признает: если бы участники рынка и государство не заключили соглашения, то подсолнечное масло стоило бы в рознице существенно дороже, чем в среднем 110–120 руб. за литр.

Видео: РБК
Видео: РБК

Но регулирование на внутреннем рынке привело к диспаритету с мировыми ценами, объясняет KPMG. Сейчас на глобальном уровне подсолнечное масло стоит больше $1 тыс. за 1 т, тогда как до сих пор среднегодовая цена составляла примерно $750. Рост цен связан с ограниченным урожаем масличных культур: из-за погодных условий урожайность была низкой в Болгарии, Румынии, России и на Украине. Сейчас производители теряют 80–90 руб. при продаже подсолнечного масла по цене 110 руб. за бутылку — при текущих мировых ценах его стоимость на полке должна составлять около 200 руб., указывает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Сами производители подсолнечного масла с оценкой KPMG об уже 15 млрд руб. недополученных доходов не согласны. Из-за регулирования цен производители масложировой продукции не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 млрд руб. для всей отрасли, утверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он напоминает, что примерно такой же объем средств заложен на субсидирование производителей подсолнечного масла до конца сезона 2020/21 года. Разрабатываемый министерством механизм господдержки позволит компенсировать переработчикам существенную часть недополученной выгоды в связи с действием соглашений о стабилизации цен, согласен представитель Минсельхоза.

Частично компенсировать потери производителям помогли и экспортные поставки, поскольку цены на мировом рынке росли, уточняет Мальцев.

Бизнес
Глава Минсельхоза назвал сроки снижения цен на сахар и масло Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как государство намерено сдержать экспорт подсолнечного масла

Производители подсолнечного масла ранее утверждали, что готовы держать оптовые цены на заявленном уровне — 95 руб. за 1 л — до конца августа, чтобы избежать введения экспортной пошлины на свою продукцию. Сейчас действует пошлина только на экспорт семян подсолнечника и рапса (до 30%, но не менее €165 за 1 т).

Но в четверг, 25 марта, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что с 1 сентября этого года экспортная пошлина на подсолнечное масло, скорее всего, все-таки появится. «Демпферный механизм» при экспорте подсолнечного масла будет сформирован по принципу зернового демпфера с ценой отсечения и пошлины в размере 70% от превышения разницы в цене, пояснил Решетников. Обсуждается механизм, при котором, если 1 т сырого подсолнечного масла будет стоить больше $1 тыс., пошлина составит 70% от суммы, на которую превышена базовая цена, уточняет Мальцев.

Экономика
Минэкономразвития анонсировало экспортную пошлину на подсолнечное масло Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кроме того, Решетников объявил, что с 1 июля пошлина на экспорт семян подсолнечника станет по сути запретительной, поскольку семян в стране недостаточно. Эта пошлина на подсолнечник с 1 июля может быть повышена до 50%, добавляет Мальцев.

Повышенная экспортная пошлина на масличные и введение с сентября пошлины на готовое масло — согласованная с отраслью мера, говорит Мальцев. По его словам, пошлина на подсолнечное масло начнет действовать уже в новом сезоне и «стабильные и понятные всем игрокам правила» позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний.

В случае если бы экспортную пошлину ввели в текущем сезоне, до сентября, то для производителей это стало бы налогом на оборот, поскольку запасы продукции были сформированы по высоким ценам. Введенная же в новом сезоне пошлина будет учитывать новое ценообразование на сырье и не скажется отрицательно на экономике переработчиков, уверен исполнительный директор Масложирового союза.

Блок видео рекомендаций

В KPMG считают, что введение экспортной пошлины будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Никто из крупных переработчиков не будет строить серьезных планов по развитию экспорта, когда он понимает, что в любой момент благодаря конъюнктуре на внутреннем рынке могут ввести вывозные таможенные пошлины, отмечает Строкин. По его мнению, это существенно ограничивает горизонт планирования производителей: никто не будет инвестировать в переработку на целевых рынках сбыта, никто не будет серьезно инвестировать в качество.

Сизов называет введение запретительной пошлины на экспорт семян подсолнечника и пошлины на масло ударом по масложировому бизнесу: цены на масличные и подсолнечное масло на внутреннем рынке упадут относительно мирового, но это ударит прежде всего по растениеводству. Растут цены на удобрения, средства защиты растений, сельхозтехнику и аграрии попадают в ножницы роста себестоимости и ограниченных цен на свою продукцию, констатирует Сизов.

Минсельхоз, по словам его представителя, не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производимой продукции. Производство подсолнечника является одним из самых доходных и выгодных направлений для сельхозтоваропроизводителей, настаивают в министерстве.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: цены на продукты , госрегулирование цен , подсолнечное масло , KPMG
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